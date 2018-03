Kattegatbroen rykker tættere på: Og det endda uden at grave dybt i statskassen

I onsdags meldte regeringen og Dansk Folkeparti ud, at de vil undersøge mulighederne for at bygge en bro over Kattegat. Ønsket om netop denne forbindelse er stort, og sagen har ulmet i flere år, og nu ser det endelig ud til, at drømmen om en fast forbindelse over Kattegat rykker tættere på. For det er en rigtig god idé med en Kattegatbro, det vil styrke sammenhængskraften i hele landet og gøre det lettere at komme fra vest til øst.

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at en motorvejsforbindelse over Kattegat kan hænge økonomisk sammen. Faktisk tegner det til at hænge så godt sammen, at forbindelsen kan finansieres udelukkende via brugerbetaling. Det gør broen til et mere realistisk projekt, idet vi ikke behøver at grave dybt i statskassen for at finde finansiering til projektet.

Tallene viser samtidig, at en kombineret motorvejs- og jernbaneforbindelse over Kattegat bliver for dyr. Det er naturligvis ærgerligt, for det ville være den bedste løsning at kunne kombinere både kollektiv og privat trafik. Men at finansiere yderligere 40 mia. kr. vil betyde, at vi vil malke anlægsbudgetterne i mange år fremover. Og det er der hverken flertal for eller fremtid i.

Jeg er meget tilfreds med, at regeringen nu sætter en undersøgelse i gang om, hvad en motorvejsbro over Kattegat vil koste uden fordyrende togforbindelser. Det sætter nyt liv i drømmene om en Kattegatforbindelse til danskerne. En Kattegatforbindelse vil give trafikanter i Danmark nye muligheder på landkortet. Og det vil medføre rejsetidsbesparelser på over en time fra Aarhus til København. Og det vil være til gavn for vækst og beskæftigelse i områderne omkring. Nu tager regeringen første skridt i retning mod en mulig Kattegatforbindelse, det kan alle danskere glæde sig over.