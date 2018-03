Debat: Den 17. december sidste år besluttede Midttrafik, at jeg skulle bo på landet

Den 17. december 2017 flyttede jeg på landet. Godt nok bor jeg stadig det samme sted – i Elev.

Men indtil den 16. december boede jeg i en forstad til Aarhus, og den 17. december sidste år besluttede Midttrafik, at jeg skulle bo på landet.

Jeg troede i min naivitet, at en af idéerne med at genindføre sporvognen i Aarhus var at styrke den kollektive trafik og holde så mange biler ud af byen som muligt.

Samme dag som den nye sporvogn startede at køre med passagerer, blev busdriften i Aarhus udsat for en decideret massakre. I Elev blev antallet af afgange mere end halveret, og det samme gør sig gældende mange andre steder – vel at mærke steder, som sporvognen ikke kommer til at betjene.

Elev er en lille by i en rivende udvikling. Siden jeg flyttede dertil for ni år siden, er indbyggertallet mere end tredoblet, så derfor mangler logikken fuldstændig i en voldsom beskæring af busdriften. Men noget er det vel godt for? Ja, bilforhandlerne har kronede dage, da bil nummer to nu står foran flere og flere hjem.

Jeg troede i min naivitet, at en af idéerne med at genindføre sporvognen i Aarhus var at styrke den kollektive trafik og holde så mange biler ud af byen som muligt. Men det har jeg åbenbart helt misforstået. For at føje spot til skade indførte Midttrafik for få dage siden en ny takststruktur (læs: prisforhøjelse). Formålet skulle angiveligt være at gøre rejsekortet mere attraktivt. Jeg kan blot konstatere, at det, den nye takststruktur betyder for mig, er, at en rejse med rejsekortet med ét slag er blevet 30 pct. dyrere.

Men det er vel kun rimeligt, når jeg har fået halveret antallet af busafgange?