Debat: Pædagoger fortjener en fair løn

Jeg er pædagog. Jeg havde fast arbejde, allerede inden jeg havde fået mit eksamensbevis. Jeg har tre et halvt års bacheloruddannelse med i min mentale rygsæk samt snart 10 års erfaring inden for mit fag og mange spændende kurser og kompetenceudviklingsforløb. Jeg arbejder lige nu min. 32,5 timer om ugen og tjener om måneden 24.137,95 kr.

Den lader vi lige stå lidt.

Det lyder måske af meget, når nu jeg bare skal sidde inde i varmen om vinteren og klippe og klistre eller sidde i solen med en kop kaffe på legepladsen om sommeren og evt. male en par glade børn med ansigtsmaling.

Men dette er en typisk pædagogdag fra bunden og op.

Trætte fødder ... eftersom en dag i børnehaven sjældent byder på stillesiddende aktiviteter. Der skal løbes og leges, pudses næser og tørres bagdele, der skal løses konflikter to steder på samme tid, der skal snakkes med forældre i den ene ende af huset og søges sparring i den anden ende, telefonopringninger skal viderebringes, og der skal føres opsyn på en kæmpe legeplads.

Heldigvis så modtager jeg så mange kram og smil i løbet af min dag, at mit hjerte er fyldt, og “mine” børn giver mit arbejde mening. Alt dette og mere til på én dag. Ja, nogle gange på en time. Heldigvis så modtager jeg så mange kram og smil i løbet af min dag, at mit hjerte er fyldt, og “mine” børn giver mit arbejde mening. Alt dette og mere til på én dag. Ja, nogle gange på en time.

Ikke engang til pausen kan fødderne hviles, da Peters mor er bekymret og har brug for lige at snakke, eller Anna er syg, så hun skal lige ringe hjem, eller der er sygdom i huset, så der er ikke plads til, at du kan holde de 29 minutter, du ellers trængte til.

Stærke ben … da der aldrig er tid til at blive siddende på gulvet i vuggestuen, men kontakten og legen konstant afbrydes af andre børns basale behov for trøst, mad, søvn, bleskift eller løbende næser samt hjælp til at løse konflikter.

Ned at sidde, etablere kontakt, op at stå og skifte ble, ned at sidde, etablere kontakt, op at stå for at løse konflikt, op, ned, op, ned, op, ned, ømme knæ.

Fyldte lår … da mange har brug for nærhed og trøst, men uden ledige voksne, så må hver en centimeter udnyttes. Der kan nemt sidde fire-fem børn. Alle med individuelt behov for omsorg.

Okay, der kan selvfølgelig laves plads til én mere, nu hvor Peter har svært ved at sige farvel, og mor med bekymringer i øjnene stille spørger, om jeg kan hjælpe.

Fyldt blære … da der sjældent er tid til lige at smutte på toilettet, da det så betyder, at kollegaen står alene tilbage, eller børnene skal være alene i rummet. Men pyt, vi når alligevel sjældent at få hentet det glas vand, vi ellers trænger til, så det går nok.

Tomme maver … da frokosten skal nydes ved et bord med rigtig mange børn, som har brug for hjælp, og stunden skal bruges på dialogen om, hvor maden kommer fra, og hvad den smager af, og der skal øves i selv at kunne øse op, så klude skal hentes, og børn skal trøstes, når mælken havner i skødet i stedet for i glasset. Der skal lyttes og være dialog med alle børn og være en sproglig opmærksomhed, en relationel opmærksomhed og en motorisk opmærksomhed. Og pludselig nåede jeg ikke at spise min egen mad.

Spændte mavemuskler … for heldigvis er børn fantastiske at grine sammen med. Og ind imellem så må jeg også grine opgivende med mine kolleger, bare fordi det jo ikke nytter at græde over de kaotiske tilstande, vi nogen gange færdes i.

Immunforsvaret … er på overarbejde, da man dagligt hostes på, nyses på og tørres snot af i, mens vi i et væk påminder om at hoste i ærmet, så ender det ofte med at havne på os. Vi sidder med de syge børn og lader dem putte sig ind til os, vel vidende at de kan kaste op igen om lidt, og vi måske ikke er hurtige nok næste gang til at undvige.

Vi trøster de syge børn, hvor Panodilen er stoppet med at virke, og influenzaen igen viser sit grumme ansigt, også selvom vi udsætter os selv for smitte.

Og når vi så bliver syge, så skal vi døje med dårlig samvittighed over, at der er pres på for kolleger, da der ikke er råd til at booke vikar, og desuden skal vi hurtigt blive raske, for det dur ikke med for højt sygefravær! Så er der løftede pegefingre.

Spændte skuldre og øm ryg … fordi bekymringerne sætter sig i kroppen, og der er så mange løft og uheldige arbejdsstillinger, for når Jonas er ved at falde baglæns ned af stolen, så griber jeg ham, selvom jeg godt ved, at ingen takker mig, hvis ryggen siger knæk.

To arme med 10 armes arbejde…. da der både er børn, der skal trøstes, rugbrød, der skal smøres, næser, der skal pudses, beskeder, der skal skrives, telefoner, der skal tages, aktiviteter, der skal dokumenteres, konflikter, der skal løses, sko, der skal hjælpes på, og massage, der skal gives til et barn med særlige behov. På samme tid vel at mærke.

Brugt stemme… da en stille stund på mere end nogle sekunder er ren utopi.

Der er så mange børn med noget på hjerte og kun få voksne til at indgå i dialogen. Der er dobbelt så mange forældre, som skal fortælle om morgenen, søge råd og høre om dagen.

Der er telefoner, der ringer, møder, der skal holdes, sparring, der skal gives, og ord, der skal sættes på hver en handling, som både vi og børnene gør.

Detektivnæsen … som snuser sig frem til lortebleen. Der er ikke altid tid til at skifte den, da der kan være flere i køen foran, men så kan vi i det mindste sige til far, at vi altså har opdaget den, som om det letter på den dårlige samvittighed eller mindsker den røde bagdel.

Øjne på stilke … som samtidig med at lytte til Karlas fortælling skal have styr på, at legen ved siden af ikke går i stå, at Signe ikke bider igen, at Søren og Mikkel får løst deres konflikt, at Maja ved, hun bliver hørt om lidt, at min kollega opfanger mit korte blik om, at der er brug for hjælp på toilettet, at Mathildes mor ved, at jeg har set hende og nok skal være der om lidt, at tiden ikke løber fra os, da hele planen så kan skride og falde fra hinanden, at der er nogen, som tager sig af det barn, som græder i fællesrummet, samtidig med at jeg lige skal have fokus på, om Malthe egentlig kan kaste med bolden og hoppe, så fødderne slipper jorden, da jeg skal bruge det til statusudviklingssamtalen, om Lukas stadig trækker sig i legen og lukker for relationen, da jeg skal bruge det til mødet med psykologen, om Petras udtale er blevet bedre, da det skal videregives til talepædagogen, og om Christina, Jasmin og Alfred leger eventyret, vi har arbejdet med, for så skal jeg jo lige have dokumenteret det med billeder og beskrivelser til intra.

Ører … som skal høre på utallige historier, grin og gråd, skrig og glædeshvin, høje lyse børnestemmer, råb og skældsord.

Vidste du egentlig, at konstant gråd kan bruges som stressfaktor, når folk skal presses mod det umenneskelige?

Tungt hoved … som er fuldt af frustration over ikke at kunne gøre det, jeg ved giver mening, og som jeg ved kan hjælpe børnene. Fuld af bekymringer om, hvordan dagen skal hænge sammen, nu hvor to kolleger er syge. Bekymringer om min kollega, som i går græd, fordi presset var for stort. Bekymringer om at efterlade en helt ny og helt ung vikar i et rum med utroligt mange børn. Bekymringer om periodevis at stå alene på legepladsen med op til 70 børn og ikke yde pædagogisk arbejde, men blot lege brandslukker.

Bekymringer om børn, som ikke trives, men uden mulighed for give den hjælp, jeg ved, de har brug for. Bekymringer om at gå en hel dag uden at vide, om Jens egentlig er her, for jeg har da ikke set ham i dag.

Et tung hoved, som lige så stille fyldes af grå hår over alt dét, jeg ved jeg kan, og som jeg ved giver mening, men som jeg ikke har mulighed for at udfolde under så urimelig forhold. Bekymringer, som stjæler min arbejdsglæde og nogen gange min fritid og min nattesøvn.

Heldigvis så modtager jeg så mange kram og smil i løbet af min dag, at mit hjerte er fyldt, og “mine” børn giver mit arbejde mening.

Alt dette og mere til på én dag. Ja, nogle gange på en time.

Jeg skriver det lige igen: 24.137,95 kr.

Mit arbejde er hårdt. Jeg giver så meget af mig selv, at jeg sjældent orker at se mine venner efter arbejde. Jeg arbejder, fordi det giver mit liv værdi, og fordi jeg ved, jeg gør en forskel.

Og jeg fortjener respekt for det store arbejde, jeg gør.

Respekt, seniordage til at pleje vores brugte kroppe, når vi når den alder, frokostpause med løn, så ikke Janus skal løbe rundt med tis i bukserne, til pausen er slut, eller Gustav skal være i vuggestuen, fordi der ikke er nogen, der kan bringe ham hjem, når han er syg, og ikke mindst, så fortjener vi en fair løn.