Debat: Ytringsfrihed er vigtigere end betalt frokostpause

I disse overenskomsttider hvor forhandlere på det offentlige arbejdsmarked forsøger at skitsere nødvendigheden af mere løn, betalte frokostpauser eller ordnede mødetider, overser man fuldstændig, at sektorens faktiske problemstillinger for længst har forladt det snævert overenskomstmæssige.

Problemet for den offentlige sektor er ikke ad hoc-aftaler udi løn og andet tilforladeligt.

Nej, problemet er den manglende overholdelse af samfundets basisoverenskomst: grundloven. Ufatteligt er det, at lønmodtagersidens hovedkrav ikke er genetableringen af vores forfatnings faktiske ordlyd på de mange arbejdspladser i den såkaldte offentlige sektor. At den indiskutable ret til at ytre sig frit og uden frygt for repressalier er den helt centrale borgerkamp i dagens Danmark offentligt som privat.

Demokratiet bygger grundlæggende på retten til at være uenig – på retten til at ytre sin mening uden at skulle frygte for flertallets repressalier.

Grundlovens paragraf 77 siger, at den enkelte borger ved sine ytringer kun står til ansvar over for landet domstole.

Sagt med andre ord: Vi er i vores daglige omgang med hinanden i mere eller mindre formelle magthierarkier ikke bemyndiget til at fælde dom over hinandens ytringer hverken moralsk eller politisk. Den enkelte borgers ret til at forholde sig kritisk til sig selv og andre borgere kan aldrig ifølge grundlovens paragraf 77 gøres til genstand for indskrænkning eller undertrykkelse, uden at dette automatisk medfører en overtrædelse af grundloven og dermed den enkelte borgers basale demokratiske rettigheder.

Hvis ovenstående er tilfældet, hvorfor tilkendegiver utallige ansatte på både det private og offentlige arbejdsmarked, at de i praksis er underlagt en form for censur.

At de helt konkret ikke kan tillade sig at kritisere det kritisable uden at risikere negative sanktioner og i sidste ende deres job. Spørgsmålet, der nødvendigvis må stilles, er, om et politisk system, der kalder sig demokratisk, og som i sin konstitutionelle basis, grundloven, har mejslet borgernes ret til fri ytring ud i granit, kan tillade sig at knægte selvsamme under henvisning til overordnede politiske beslutninger.

Overordnede politiske beslutninger, der i sidste ende er resultatet, er en repræsentativ demokratisk valgproces.

Vi fik vores første grundlov i midten af 1800-tallet, den nuværende i midten af det 20. århundrede. En lang og sej kamp for bl.a. den enkelte borgers ret til frit at ytre sig og dermed frit at kunne kritisere magthavernes misbrug af deres formelle magt.

Men hvor langt er vi kommet i bevægelsen mod et reelt demokrati, både i teorien og i hverdagspraksis, når moderne, oplyste mennesker anno 2018 kryber langs panelerne for at gøre sig så usynlige som mulig. Vel ikke særligt langt set i forhold til grundlovens intention.

Bl.a. en misforstået udlægning af ledelsesretten og dermed en reel trussel mod den grundlovssikrede ytringsfrihed har ikke været større i mange år.

Spørg bare fagforeningerne, der hver dag modtager nye sager om formastelige medarbejdere, der har tilladt sig at gøre det, alle burde gøre; komme med den konstruktive kritik, der er kernen i al udvikling mod et bedre samfund i balance med sig selv.