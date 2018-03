I Aarhus Kommune skal der være prestige i byggesagerne, før politikerne er til at råbe op. Vi har gentagne gange forsøgt at få en forældet servitut fra 1962, som gælder blot to veje i det store Jellebakkekvarter i Vejlby-Risskov, ophævet. Den er tydeligvis forældet, idet den henviser til veje, der ikke har eksisteret i årtier, foreskriver obligatorisk brug af originale glødepærer til udendørs belysning og tillader en bebyggelsesprocent i tråd med den gældende landsbyggelov (desværre er de 20 pct., som gjaldt i 1962, indskrevet i servitutten og kan derfor ikke afviges fra anno 2018). Dog kan ingen instanser tage stilling til, hvem der har den beføjelse – det er for besværligt.

I vores baghave skyder over sommeren et nyt arkitekttegnet etagebyggeri op på Nordlandsvej, og vi læser dagligt i avisen om, hvordan det ad politiske omveje alligevel kan muliggøres, at der på Aarhus Ø opføres endnu højere boliger.

Det sætter den markante forskelsbehandling af byggesager i skærende relief, at vi skal søge om særskilt dispensation for at få lov til at opgradere et 60’er-hus til en bedre energiklasse og udvide med et ekstra børneværelse.

Det burde være sund fornuft, at man som minimum kan få lov at skabe et hjem i overensstemmelse med den gældende landsbyggelov og øvrige lokalplan, hvis en sådan foreligger, når der ikke er tale om hverken bevaringsværdige eller fredede byggerier, men en helt almindelig bolig i et helt almindeligt parcelhuskvarter. Skal vi betale Aarhus Kommune penge for at realisere vores boligdrømme, ligesom det er tilfældet med Aarhus Ø, hvor alt tilsyneladende kan lade sig gøre, hvis lokalplanen driller?

Det er også branding af byen og god politik, at politikerne har format til at tilgodese boligejerne i de områder, som ikke skal stå som varemærker for byen – her bor trods alt størstedelen af de skatteydere, der er med til at finansiere de projekter, der skal løfte Aarhus op i en arkitektonisk og international liga.