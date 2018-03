Debat: Tag ansvar for egne handlinger – også på internettet

Mange opfatter internettet som kulmination af den ultimative frihed. For her hersker hverken lov eller orden.

Her kan jeg skrive ”fuck dig” på en dum politikers facebookside uden at skulle konfronteres med et medmenneskes sårede ansigtsudtryk, og jeg kan dele en ekskærestes private billeder anonymt uden nogensinde at skulle stå til ansvar for at have ødelagt vedkommendes liv. Men friheden kommer ikke af sig selv. For hvis vi vil bevare og styrke friheden for alle, må ansvaret for egne handlinger naturligvis følge med.

Frihed er at gøre, hvad man har lyst til, ikke? At give efter for fristelsen og forfølge lysten uden alt for meget refleksion og overvejelse. At spise en burger eller ryge en cigaret, hvis det er det man hungrer efter. Sådan opfatter mange det i hvert fald. Men mens burgerspisning og rygning er ganske uskyldige eksempler, hvor konsekvenserne kun er pålagt dig selv, så findes der også mere grelle eksempler, hvor du ikke blot skader dig selv, men også dine medmennesker.

Friheden kommer ikke af sig selv. For hvis vi vil bevare og styrke friheden for alle, må ansvaret for egne handlinger naturligvis følge med. Friheden kommer ikke af sig selv. For hvis vi vil bevare og styrke friheden for alle, må ansvaret for egne handlinger naturligvis følge med.

I starten af året blev over 1.000 unge mennesker sigtet for deling af børneporno. Når nogle af de unge blev spurgt hvorfor retfærdiggjorde de den ufrivillige deling med argumenter om, at det jo var noget alle gjorde, og derfor ikke noget særligt.

Ligeledes findes der utallige andre eksempler på ufrivillig deling af private billeder. Men ligegyldigt hvor udbredt fænomenet er eller, hvordan disse mennesker prøver at retfærdiggøre deres handlinger, så skal moral og etik naturligvis ikke afhænge af, hvor bekvemmeligt det er at gemme sig i flokken og følge med, men bør i stedet bero på det enkelte menneskes værdi og rettigheder.

Man kan spørge sig selv, om der i virkeligheden ikke eksisterer en anden moral og et andet normsæt, når det gælder internettet. På internettet kan vi tillade os at stalke folk.

Vi kan snakke grimt om folk, og vi kan dele folks private billeder. For internettet er jo ikke virkeligheden, vel?

Men den opfattelse er netop roden til ikke blot dårlig opførsel, men også roden til ondskabsfulde handlinger og de efterfølgende ødelagte liv. For i hvilket univers giver det mening, at moral og etik ophører, blot fordi dine medmennesker sidder bag en smartphone eller computerskærm?

”Freedom is only one generation away from extension”. Sådan sagde den tidligere amerikanske præsident, Ronald Reagan engang. For friheden kommer naturligvis ikke af sig selv, og den afhænger af, at hver borger, og hver generation tager ansvar for at bevare og udvikle den. Og derfor bør vi droppe idéen om, at friheden eksisterer uden ansvaret og refleksion og dermed tage ansvar for egne handlinger – også når de foregår på internettet.

Kampen mod ufrivillig deling af private billeder er derfor en frihedskamp. For friheden eksisterer ikke for den pige, der ufrivilligt for delt private billeder, hvis vi ikke tager ansvar for vores egne handlinger og dermed bliver bevidste om, at netop denne pige også har rettigheder.

Ultimativ frihed er ikke blot at følge sine lyster uden omtanke og refleksion.

For hvis du gør det, så fratager du netop andre friheden.

Derfor er internettet heller ikke et frirum til at udøve handlinger, som vi ellers ville opfatte som utilgivelige. Og derfor bør vi for at kunne bevare friheden for alle altid tage ansvar for egne handlinger.