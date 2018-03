Vi ser en rigtig kedelig udvikling i disse år. Flere af vores børn og unge under 18 år begynder at ryge end tidligere. Det er meget bekymrende.

Hvis vi ikke som samfund griber ind, kan vi desværre se frem til, at hver 10. af dem, der i dag er mellem 11 og 17 år, kommer til at dø af rygning. Det er ikke en generationsgave, vi voksne kan være stolte af.

Det er en situation, som bør få alle forældre, voksne, lærere, skoleledere, skolebestyrelser og politikere til at stoppe op og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan får vi vendt den her udvikling? For vi bliver simpelthen nødt til hver især at kaste os ind i kampen for, at færre børn og unge bliver afhængige af cigaretter. En afhængighed, som vi ved ender med at slå hver anden ihjel.

I Aarhus Kommune opfordrer man alle skolebestyrelser til at sætte røgfri skoletid på dagsordenen. For i vores øjne hører skoleelever og cigaretrøg ikke sammen. Og der er ingen tvivl om, at restriktive regler virker – også over for skoleelever. Hvis man strammer rygereglerne i folkeskolen, begynder færre skoleelever at ryge.

Men røgfri skoletid kan ikke stå alene. Der er også brug for flere tiltag fra nationalt hold til at forhindre, at børn og unge nogensinde tænder deres første cigaret. For vi har alle en moralsk forpligtelse til at sørge for, at børn og teenagere, der ikke nødvendigvis kan overskue konsekvenserne af deres handlinger her og nu, ikke pådrager sig en dødelig afhængighed.

For rygning er ikke frihed – det er afhængighed.

Og bekæmpelse af rygning blandt børn og unge er ikke formynderi – det er ordentlighed, rettidig omhu og en kamp for børns krav på et godt helbred.