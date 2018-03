Debat: Ghettoplanen er udtryk for politisk afmagt

Politikerne kan konstatere, at antallet af ikkevestlige indvandrere er ved at være truende, og at de samler sig i grupperinger. Desperate situationer kræver desperate midler, og regeringens ghettoplan bevidner dette. Den er et tydeligt udtryk for politisk afmagt.

Ghettoplanen er den sjette siden 1994, og regeringens egen plan koster alene 12 mia. kr. frem til 2020, herefter vil flere penge følge. Ifølge planen skulle ghettoerne være afskaffet i 2030. Det lyder jo rigtig godt.

Problemet er bare, at den borgerlige regering glemmer de borgerlige værdier, såsom værdighed og integritet. Derudover bryder planen med en række principper, som burde være ukrænkelige. Særlige regler for særlige områder og dobbelt straf for den samme forbrydelse er på ingen måde vejen frem. Menneskene, som bor i disse områder, er ikke lige for loven, og særligt elementet om dobbeltstraf bidrager kun til at øge afstanden mellem majoriteten og parallelsamfundet.

I kampen mod de utryghedsskabende elementer skal planen dog nok få opbakning. Politikerne kæmper en kamp om at lefle mest muligt for vælgerne, og derfor vil ingen i tidens politiske klima stå tilbage og stemme nej til en plan, som involverer mørkemænd eller noget fremmedartet.

Symbolpolitik

Nej, de bange vælgere skal se, at der tages hånd om situationen, og så er det ligegyldigt, om barnet ryger ud med badevandet.

”Lighed for loven”, råber alle andre end DF’s vælgere, men regeringen har lukket ørerne, og endnu engang vinder symbolpolitikken.

”Jamen, vi er jo en borgerlig regering – vi skærper strafferammerne og indfører hårde straffe”. I kampen bliver menneskets rettigheder og værdighed bare trampet på, og kollektivet har endnu engang vundet over individet, og staten har endnu engang svigtet de svageste. Det enkelte individ bør altid komme før staten, og vi må aldrig glemme de basale principper.

Hvis vi fortsætter med at føre denne symbolpolitik, som ghettoplanen er et tydeligt bevis på, ender vi et sted, hvor vi helt glemmer vores ideologiske ståsted.

Regeringen skal endelig holde fast i ambitionen om at fjerne ghettoområder og parallelsamfund, de skal bare finde et andet middel hertil.

Ghettoplanen er ikke løsningen, og vi kan ikke straffe os ud af problemerne.