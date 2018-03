Debat: Vi har alle sammen brug for feminisme

#metoo-bevægelsen har for alvor formået at slå hul på debatten om sexisme og seksuelle krænkelser. Men sexisme kan komme i mange andre former end grov voldtægt eller et klap i røven, og seksuelle krænkelser går bestemt ikke kun ud over kvinder.

Jeg har brug for feminisme, fordi jeg som 12-årig fik at vide af en fysiklærervikar, at det næste spørgsmål var svært, så pigerne ville nok ikke forstå det.

Vi skal tage et opgør med de dybereliggende problemer, som gør at både mænd og kvinder bliver ofre for stereotype opfattelser af køn. Stereotyper, der gør, at kvinder og mænd ikke er frie til at være sig selv, uden at blive dømt for hvad vi kan, må eller burde.

Det opgør hedder feminisme. Alt for tit bliver debatten om behovet for feminisme gjort højintellektuel, fjern og ukonkret – men for mig er det faktisk ret simpelt.

Jeg har brug for feminisme, fordi mine klassekammerater gjorde nar af den dreng i klassen, som ofte græd. Klubpædagogen sagde om ham, at der ikke er nogen kvinder, der kan lide en tudeprins.

Jeg har brug for feminisme, fordi mine lesbiske veninder ikke kan kysse hinanden på diskoteket, uden at mænd siger, at de bare leger lebber, fordi de ved, at mænd synes det er sexet, når to piger kysser.

Jeg har brug for feminisme, fordi mine mandlige venner føler sig presset til at købe dyre gaver og rejser til deres kæreste, fordi manden jo skal kunne forsørge og forkæle sin kvinde.

Jeg har brug for feminisme, fordi jeg engang er blevet kaldt ”klamme kvindemenneske” af en ven, efter at han så mine behårede ben.

Jeg har brug for feminisme, fordi min faster var bange for, hvad de andre børn ville tænke om den neglelak, jeg havde givet min femårige fætter på.

Jeg har brug for feminisme, fordi mine politisk aktive veninder i paneldebatter har fået at vide, at det er godt, de er her for så er der noget at kigge på, og at pigen med den bedste røv må få debattens afsluttende kommentar.

Jeg ved ikke, om jeg har den bedste røv, men vil gerne alligevel give dig min afsluttende kommentar: Vi har alle sammen brug for feminisme, hvis vi skal være frie til at være dem, vi er.