Debat: En velfærdsstat kræver ordentlige løn- og arbejdsforhold

Det er nødvendigt, at vi som offentligt ansatte har en lønudvikling, som følger med de privatansattes, så det offentlige stadig kan tiltrække kompetente og kvalificerede medarbejdere, der kan give den bedst mulige service inden for de rammer, politikerne udstikker. Vi vil ikke være lønførende, men vi vil have løn- og ansættelsesforhold, som sikrer en god og kvalificeret offentlig sektor til gavn for alle.

Alle jer, der kender en eller flere af os offentligt ansatte, ved, at de årlige toprocentsnedskæringer gennem mange år har skåret ydelserne til borgerne ind til benet og presset medarbejdernes arbejdsvilkår. Det er sket, samtidig med at arbejdsopgaverne er blevet mere komplekse pga. af mere kompleks lovgivning, flere dokumentations- og administrationskrav, og så har besparelserne givet langt flere tværfaglige arbejdsopgaver.

Vi holder fast i, at vi skal have en velfungerende velfærdsstat, og det kræver ordentlige løn- og arbejdsforhold for dem, som bærer den i dagligdagen.

Kravene til medarbejderne er øget. Vi skal nå mere på denne samme tid, samtidig med at vi skal have overskud til at udvikle os fagligt i og ofte også uden for arbejdstiden – det sidste kaldes interessetid. Det er den form for fleksibilitet, vi bliver afkrævet, samtidig med at arbejdstiden bliver mere og mere flydende, så den tilpasses arbejdspladsens behov. Der er mange gode og rimelige grunde til, at vi skal have en lønudvikling, der følger den private.

En anden stor knude i overenskomstforhandlingerne er den betalte frokostpause. Frokostpausen er blevet interessant, fordi der bag Sofie Løhde står en regering, som synes at bruge overenskomstforhandlingerne til at nå politisk betingede besparelser. Regneark i Finansministeriet viser, at der kan spares syv pct. ved at tage vores frokostpause, og dermed kan rigtig mange stillinger spares væk ... på papiret. Men det er kun i regnearkene, det er sådan, for vi skal jo have frokostpause uanset hvad. Det bliver frokostpauser uden den fleksibilitet, vi nu udviser.

Uden betalt frokostpause er det slut med at klare det sidste af en opgave under frokosten, så deadline overholdes. Slut med at passe telefon i frokostpausen. Slut med at klemme møder ind henover frokosten. Slut med at være fleksibel omkring borgerrelaterede opgaver i frokosttiden, og dem er der rigtig mange af. Der er ikke ret mange af os, der har to en halv times uforstyrret frokost om ugen, for en kommunal organisation kan kun fungere, hvis der udvises fleksibilitet. Det gør vi nu, og det må anerkendes og skrives ind i overenskomsterne, så den diskussion lukkes én gang for alle.

I mange andre lande ser man misundeligt på den danske model på arbejdsmarkedet, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn- og arbejdsforhold. Det giver et forpligtende ejerskab til det aftalte hos begge parter og et langt mere ordnet og fleksibelt arbejdsmarked. Lovindgrebet mod lærerne i ’13 var et skridt væk fra den danske model, og vi kan kun gætte på, hvilke faggrupper der bliver de næste, hvis ikke vi alle bakker op og siger, »lærernes arbejdstid skal tilbage i overenskomsten, hvor den hører hjemme«. Som magistre vil vi fastholde den danske model og den samarbejdsmodel, der ligger i den.

Der er ikke noget ønske om konflikt fra vores side, ligesom der ikke er noget ønske om, at den almindelige kommunale service skal berøres i en kortere eller længere periode. Men vi holder fast i den danske model; vi holder fast i, at vi skal have en velfungerende velfærdsstat, og det kræver ordentlige løn- og arbejdsforhold for dem, som bærer den i dagligdagen.