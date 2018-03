Debat: Du har faglige vanskeligheder

Unge er i dag i konstant bevægelse mellem sociale medier, normer og værdier, der har stor betydning for dem. Der er fravalg og tilvalg gennem livet, og det betyder, at unge har mulighed for selv at vælge, hvordan identiteten dannes. Det sker bl.a. i sociale sammenhænge, hvor man sigter efter anerkendelse og bekræftelse.

Men hvad er det, der gør, at der er så mange unge i dag, som har svært ved at finde sig selv i samfundet og ikke mindst på en uddannelse?

Jeg har selv oplevet at være i konflikt med min egen identitet og mine medmennesker. Det har medført enormt meget pres på mig selv, fordi jeg gerne vil leve op til samfundets normer og værdier.

Jeg er opvokset i en kernefamilie, der har været fyldt med kærlighed og omsorg, og jeg har i den grad aldrig manglet noget. Men da jeg startede i folkeskole, gik det op for mig, at jeg var anderledes: Der var nogle faglige udfordringer, nogle ting, der ikke satte sig på rygraden, som det ellers gjorde hos de fleste. I en alder af syv år fik jeg at vide, at jeg var det, man i dag kalder for talblind. Det var i den tid, hvor det ikke var særligt mange, der havde diagnosen, og det betød, at jeg havde faglige udfordringer i matematik.

Nogle vil så spørge: Blev du testet for, om du var ordblind? Nej, men det burde jeg være blevet. For i de resterende fag havde jeg utroligt svært ved at følge med fagligt. Det resulterede i en hulens masse nedture i de større klasser, hvorfor mine karakter sejlede, og min folkeskole blev enig med sig selv om, at jeg ikke kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, da de mente, at jeg havde for mange faglige udfordringer.

Deres påstand, deres valg, er jeg ikke enig med dem i, men jeg måtte bide i det sure æble og kæmpe mig gennem 30 ugers sosu-forløb og således søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse, der var med til at give mig adgang til, at jeg i dag læser på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Jeg er i dag rigtigt taknemlig for, at det kan lade sig gøre at tage en videregående uddannelse trods følelsen af, at ingen troede på, at jeg kunne blive til noget.

På socialrådgiveruddannelsen har der både været op- og nedture. Jeg har altid hørt, at jeg havde faglige vanskeligheder, og alligevel var der ingen i folkeskolen, der tænkte på at teste mig for ordblindhed. Jeg fik på socialrådgiveruddannelsen taget en test, der viste, at jeg var ordblind. I dag er der mulighed for ekstra tid, studievejledning og mulighed for højtlæsning på computeren.

Hvorfor skal ordblindhed først opdages så sent? Måske sidder der én derude med samme problemstilling som mig. Der kan undgås mange nedture, hvis bare hjælpen kommer i tide.