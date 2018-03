Debat: Forældre skal ikke diktere, hvor deres børn skal sidde i skolen

Den varme kaffe damper i koppen, papiret ligger klar på skrivebordet, blyanten er spidset og ligger klar. Nu skal det være. Der skal laves nye pladser i 9.X. Hurtigt er alle elever blevet givet en plads, og jeg er klar til at krydse ”nye pladser” af på min to do-liste. Men da jeg lige kigger en ekstra gang, kommer jeg i tanke om det møde, som jeg havde med Niels’ mor i starten af året. Her blev det jo påpeget, at han under ingen omstændigheder måtte sidde sammen med Jan, Kasper, Louise eller Sofie. Og hvis Jan kom til at sidde med Thomas eller Michael, så skulle Niels i hvert fald sidde sammen med Henrik, for ellers ville det ikke være retfærdigt.

Jeg kommer også i tanke om, at der også ligger nogle ”ordrer” fra Pernilles, Josefines og Peters forældre om, hvem de skal sidde med, og hvem de må arbejde i gruppe med. I det daglige skal jeg som lærer tage højde for elevernes faglige niveau. Jeg skal tage højde for, hvordan de indgår i det sociale liv, og naturligvis skal der tages hensyn til elevernes trivsel. Dette, vil jeg mene, er en naturlig del af mine arbejdsopgaver som lærer. Men nu er det blevet sådan, at jeg i nogle tilfælde bliver tvunget til at tage mere hensyn til, hvad forældrene mener og ønsker, end hvad jeg kan se virker for barnet i skolen.

Jeg har oplevet forældre, der ikke tøver med at tage kontakt til skolelederen, hvis de mener, at læreren har sat deres barn sammen med en elev, de ikke mener, at deres barn

skal sidde med. Jeg har endda hørt om nogle forældre, som har taget kontakt til skolechefen i kommunen, fordi de mente, at en lærer bevidst ikke lod deres barn arbejde sammen med nogle bestemte elever i gruppearbejde. Grunden til, at forældrene rea

gerer på denne måde, skyldes, at de elsker deres børn og ønsker det bedste for dem. Det kan dog bare give nogle udfordringer, når der er 27 forældrepar i en klasse, som alle ønsker det bedste for netop deres barn, og som ikke tænker over, at der ligger nogle faglige og pædagogiske tanker bag de valg, som læreren har truffet.

Jeg medgiver, at det nogle gange er en god idé, at der bliver indgået en aftale med forældre om, at en elev, så vidt det er muligt, skal undgå at sidde sammen eller indgå i gruppearbejde med nogle bestemte elever. Disse aftaler kan laves for at gavne hele klassens muligheder for at få det bedste ud af skolen. Men disse aftaler skal indgås i samarbejde med lærerne. Ikke dikteres af forældrene. I skolen har vi en unik mulighed

for at lære børn, at man er nødt til at kunne samarbejde med mange forskellige typer mennesker. Vi kan lære dem, at det ikke altid vil være deres bedste kammerater eller deres yndlingskollegaer, som de kommer til at arbejde sammen med. Af og til kommer man til at skulle arbejde sammen med nogen, som man ikke selv ville have valgt, men man skal stadig formå at få det bedste ud af samarbejdet og løse en opgave på den bedst tænkelige måde. Det kan vi lære eleverne i skolen, men det kræver, at forældrene vil give plads til det.

Så kære forældre, i stedet for at diktere hvordan I gerne vil have, at jeres barns skoledag skal være, så lad os samarbejde om at give jeres barn de bedste redskaber for at klare sig godt i skolen og ikke mindst i livet efter skoletiden.