Debat: Bredside mod landbruget savner substans

Dorte Bisgaard Nielsen (DBN) leverer i JP Aarhus 12/3 en voldsom bredside mod det almindelige landbrug. Det er ifølge hende årsag til en lang række sygdomme og forringelser af livskvaliteten.

Det vil føre for vidt at komme ind på alle de påstande, der bringes til torvs i indlægget, men jeg vil da gerne foretage et par nedslag i nogle af de temaer, som jeg ved en smule om.

For eksempel hævder DBN, at landmænd og forhenværende landmænd er i overtal, når det handler om kræfttilfælde. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor DBN har sine informationer fra, men den statistik, som jeg kender og kan finde, viser et andet billede.

Tal fra Danmarks Statistik og en videnskabelig artikel fra tidskriftet Acta Oncologica, der sammenligner kræfthyppighed for forskellige erhvervsgrupper i de nordiske lande, er et af få studier på området. Den viser, at hvis risikoen for at få en eller anden form for kræft hos en gennemsnitsdansker ligger på 1, så ligger den på 0,7 for landmænd. Altså markant lavere kræftrisiko for landmænd.

Undersøgelsen viser også, at landmændene ligger lavere end den gennemsnitlige dansker, når det handler om lymfekræft. Det er interessant, fordi det blandt andet er den type kræft, som er kædet sammen med glyphosat, som er aktivstoffet i Roundup.

Umiddelbart er der altså intet, der tyder på, at der en sammenhæng mellem at blive eksponeret for glyphosat og at udvikle lymfekræft.

Så sent som i december frikendte den føderale amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed, US EPA, da også glyphosat for at være kræftfremkaldende. Samme konklusion er EU’s egne agenturer for sundhed og kemi kommet frem til.

Kun et enkelt studie mener at kunne påvise en sandsynlig sammenhæng mellem glyphosat og udvikling af kræft. Det studie er interessant nok genstand for stor debat omkring redeligheden af forskningen. Skulle man have lyst, kan man læse mere om den sag i magasinet Forbes på nettet.

DBN hævder også, at landmændenes sprøjtning er en stor belastning for vandværkerne.

Til det er blot at henvise til Miljøstyrelsens betragtninger om drikkevandskvaliteten og sprøjtemidler. Styrelsen er myndigheden på området, som ud fra internationalt anerkendt forskning frikender de sprøjtemidler, der er godkendt i dag. Den frikendelse sker med udgangspunkt i det, som tre udenlandske eksperter for bare to år siden vurderede er verdens måske skrappeste godkendelsessystem. Dertil kommer et meget fintmasket overvågningssystem, Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand, som drives af GEUS og Aarhus Universitet.

Hverken Miljøstyrelsen, GEUS eller Aarhus Universitet kan man vel med rimelighed mistænke for at være i lommen på landbruget eller multinationale kemifirmaer.

Jeg deler til fulde DBN’s ønske om en sund og bæredygtig fremtid for alle.

Der er dog efter min vurdering flere veje til denne, og vi finder i hvert fald ikke den bedste vej ved kritikløst at kaste alle de postulater videre, hvis eneste kvalitet er, at de underbygger vores egne holdninger.