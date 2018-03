Debat: Lad alfabetet være i fred

Retskrivningsreformen fra 1948 giver 70 år efter fortsat anledning til kommentarer, bl.a. i JP 5/3 og 12/3. Ved reformens indførelse gik jeg i 2. klasse og syntes, at det var spændende med et nyt bogstav, å. Det passede fint til vor dansk-norske familie, hvor nogle medlemmer allerede brugte det, mens andre var godt tilfredse med dobbelt a, altså aa.

Min dansklærer(inde) begrundede reformen med, at vi skulle være mere internationale, og jeg undrede mig derfor over, at vi ikke også lavede ø om til et o med to prikker over, ö. Hertil forklarede min far, at det kunne man ikke, for det var også tysk, og tyskerne kunne vi ikke lide på daværende tidspunkt.

Så reformen var mere skandinavisk end international. I læserbrevet 5/3 foreslås det nu at udskifte ø med oe og æ med ae af hensyn til vore computere. Ikke af hensyn til menneskene. Man kunne også bruge bogstavkombinationen ai til at markere lyden æ, som i engelsk ”hair”; men så ville vi få problemer med Haiti.

Ovennævnte problemer kunne måske løses ved at lade bogstavet e udtales som ø og indføre trykstreger, accenttegnene aigu og grave, over e’et. De findes begge på min computer. Herved skulle dette bogstav med accenttegn udtales som e eller æ som på fransk. Man kunne så fjerne bogstaverne æ, ø og å fra vort alfabet, hvorved det ville blive mere internationalt og anvendeligt på udenlandske computere, hvis dette skulle være målet.

Den ene læserbrevsskribent underskriver sig med navnet Frøhlich. Skal dette udtales Frølis eller Frølik – eller forsøger den pågældende at smugle den gamle spanske lyd ch ind i det danske alfabet, som jeg trods alt mener, at vi skal lade forblive, som det er.