Debat: Ghettoplan med straf og tvang er en katastrofe

Regeringens såkaldte ghettoplan og opgør med »parallelsamfund« er en usmagelig nedgøring af sårbare grupper i samfundet. Der er ikke brug for straf og tvang. Det er en katastrofe, for det vil stigmatisere store grupper af mennesker yderligere og gøre problemerne endnu større. Og man skal heller ikke med dobbeltstraf for udvalgte grupper afskaffe lighed for loven, hvilket er grundlaget for vores retssamfund.

I almene boligområder er der sociale problemer, for her bor folk med færrest penge. Det er ikke noget nyt. Og problemerne stiger desværre i takt med, at regeringens politik øger uligheden i samfundet. Så der er brug for boligsocial indsats, forebyggelse og hjælp til, at folk kan komme i uddannelse og arbejde.

Men i de almene boligområder findes også mange menneskelige ressourcer til forandring. I stedet for at spille ud med straf og tvang over for disse mennesker er der brug for dialog med beboerne for at inddrage dem i et ligeværdigt samarbejde om holdbare løsninger.

Modsat Aarhus’ borgmester og nye formand for KL, Jacob Bundsgaard, mener Enhedslisten ikke, at regeringen har fat i det rigtige med sin ghettoplan, bare der kommer flere penge.

Enhedslisten vil i Aarhus Byråd arbejde for, at der i almene boligområder i Aarhus sættes yderligere ind med boligsocialt arbejde, forebyggelse, hjælp til at komme i uddannelse og arbejde, styrkelse af nærpolitiet og støtte til trængte børnefamilier.

Som borgmesteren mener vi, at der skal flere ressourcer til at løfte disse boligområder. Men det skal ske med stor respekt for de mennesker, der bor i områderne, og indsatsen skal i højere grad bygge på det store frivillige arbejde og engagement for forbedring, som mange beboere i disse boligområder står for.