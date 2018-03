Debat: Jeg begriber ikke, at de offentlige fagforbund har ladet sig spænde foran lærernes krav

Hvis mange er godt og grundigt trætte af at høre og læse om overenskomstforhandlinger, så forstår jeg dem ihvertfald godt.

Forstår borgerne såvel som de involverede fagforbunds medlemmer, som tilsammen udgør dem, der står udenfor, overhovedet, hvad alt det her overenskomstforhandlingsævl og -kævl går ud på? Jeg mener det ikke, set ud fra de mange, jeg har talt med om emnet.

Borgerne i Danmark får et grumset billede af fakta, simpelthen fordi de ikke får kendskab til kendsgerningerne og derfor må nøjes med, hvad repræsentanter for fagforbundene oplyser, hvilket i stort omfang naturligvis er et forsvar for deres medlemmers interesser, mere end det oplyste er fakta og sandfærdigt.

Jeg begriber ikke, at samtlige offentlige fagforbund så entydigt har ladet sig spænde foran lærernes krav, at de fuldstændig ser bort fra deres egne medlemmer.

Som lemminger vælter cheferne for de offentlige fagforbund ud over kanterne i deres emsighed for at lefle for Danmarks Lærerforenings altid utilfredse formand, Anders Bondo Christensen, som de har tildelt rollen som øverste chefforhandler på vegne af samtlige 800.000 offentligt ansatte.

Samtidig svigter alle de offentligt ansattes fagforeningsbosser deres egne medlemmer ved deres ensidige fokusering på, at lærerne får en arbejdstidsaftale, som de, og kun de, kan acceptere. En aftale hvor man helt tilsidesætter tidligere regler for, hvordan lærerne skal arbejde, altså de regler, som blev vedtaget i 2013 efter strejke og lockout, regler som lærerne aldrig har overholdt, med deres formand Anders Bondo Christensens velsignelse. Som bekendt tilkendegav han efter skoleforliget i 2013, at hverken skolelederne eller Folketinget skulle bestemme lærernes arbejdstider: »Dem skal vi sgu nok selv bestemme,« som han for åben skærm udtalte.

Og sådan har det været lige siden sidste forlig i 2013, og mange år før dette forlig: Lærerne sætter selv dagsordenen. At dette har haft utallige dårlige konsekvenser, det skal man være lærer for at kunne benægte; det har samtidig kostet skatteborgerne milliarder hvert år i vikarlønninger.

De offentligt ansatte kræver 9,1 pct. i lønforhøjelse, de kræver betalt frokostpause og de forlanger at blive betalt for 37 timers ugentligt arbejde, men vil kun arbejde 34,5. Lærerne forlanger oveni endnu mere tid til forberedelse af undervisningen, og det er vanvittigt, når man har kendskab til, hvor lidt tid lærerne i forvejen bruger på undervisning pr. time på grund af angiveligt frikvarter og almindelig slendrian efter indringning. Undersøgelser viser, at lærerne først møder op i klassen 6 til 10 minutter efter indringning og efterfølgende må bruge tid på at få ro i klassen.

De offentlige forhandlere kræver ind med begrundelsen, at de ønsker samme lønstigning som på det private arbejdsmarked.

Jamen her har lønstigningerne været på 2,1 pct., hvorfor kræver offentligt ansatte så 9,1 pct., og hvorfor skal det forties, at i 2008 lige inden finanskrisen startede, da nåede de offentligt ansatte at få pæne lønstigninger, mens de private ikke fik en krone?

For mig at se er det som om de offentligt ansattes overenskomstforhandlere i ren og skær egoisme ikke gør sig klart, hvem det er, der lønner dem. Det er altså de private, og har man ikke dygtige folk her, der trods alt er lønnet efter deres evne til at tjene penge, ja, så bliver der slet ingen løn til de mange offentligt ansatte, der til gengæld vælter sig i højtlønnede Djøf’ere og akademiske ledere og chefer.

Det var lidt fakta, lad os så se, om det kommer ud til borgerne.