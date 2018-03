Venstres trusselspolitik: Regeringen kopierer Helhedsplanen for Gellerup

Gert Bjerregaards besynderlige indlæg i JP Aarhus 7/3 om den borgerlige regerings såkaldte plan for de udsatte boligområder rejser et stort spørgsmål. Bjerregaard angiver, at der er brugt hundredvis af millioner i Aarhus Kommune uden effekt. Men regeringen gør jo den påstand til skamme ved at fremlægge en plan, der i al væsentlighed er en kopi af Helhedsplanen for Gellerup, der blev igangsat her i Aarhus Kommune for mere end fem år siden. En plan der vel at mærke blev gennemført af Socialdemokratiet, Radikale og SF. En plan som Venstre står uden for.

Bjerregaard roser blandt andet regeringens plan for at gøre noget ved pjækkeri i folkeskolen; nu skal det være slut med at pjække mere end 15 pct. i et kvartal – ellers vil næste kvartals børnepenge bortfalde. Den udtalelse er ærligt talt ret bekymrende, idet forrige valgperiodes rådmand for børn og unge-magistraten hed Bünyamin Simsek, som repræsenterer partiet Venstre. Simsek har flere gange fremhævet sin vilje til at trække forældre i deres ydelser, hvis de ikke påtog sig deres ansvar, derfor undrer det os, at der tilsyneladende foregår massivt pjækkeri i Aarhus Kommunes folkeskoler, som Bjerregaard hævder. Spørgsmålet er derfor: Hvor mange børn i kommunens skoler, der har haft et fravær på mere end 15 pct. uden gyldig grund, har tidligere rådmand Bünyamin Simsek undladt at iværksætte sine lovede sanktioner over for?

Der er kun to muligheder: Enten kom rådmanden med en tom trussel, eller også er der allerede et massivt fokus på pjæk i den aarhusianske folkeskole. Hvilket jo gør regeringens stort iscenesatte plan til en tom trussel. Det er desværre kernen i regeringens plan; når du fjerner truslerne mod forældre, kontanthjælpsmodtagere, socialrådgivere, lærere, pædagoger, andre fagfolk med en underretningspligt, skoler, boligforeninger og kommuner, så står du tilbage med Helhedsplanen for Gellerup, uden den måske allervigtigste detalje: Arbejdspladserne.

Der ligger i Helhedsplanen for Gellerup mere end 1.000 kommunale arbejdspladser, der blandt andet etableres gennem flytningen af Bünyamin Simseks egen forvaltning, Teknik og Miljø. Læg dertil afledte private arbejdspladser. Det er mennesker, der vil finde den nye blandede boligmasse attraktiv, og det vil medvirke til at ændre beboersammensætningen og dermed bidrage til en større helhed i området. Det ærgrer os, at den borgerlige regering har undladt også at kopiere så vigtig en dimension, for dermed hviler dens plan jo udelukkende på et håb om, at øget bureaukrati kan fremtvinge en anden virkelighed. Det gør regeringens projekt til en væsentligt dårligere satsning end Helhedsplanen for Gellerup. Det er en skændsel at finansiere en så hasarderet manifestation af egen magtesløshed med lejernes egen opsparing. For sådan har regeringen tænkt sig at betale regningen for sine tomme trusler: med 12 mia. kr. hentet i lejernes landsbyggefond, penge der var øremærket til nødvendige renovationer og etablering af andre almene boliger, penge som nu vil mangle.