Debat: Min niece lider – måske kommer hjælpen for sent

Min niece er psykisk syg med bl.a. spiseforstyrrelse og tvangshandlinger. Hun er fuld af sorg over sin egen situation og fuld af længsel efter at blive bare nogenlunde rask. Hun er en smuk og begavet pige. Hun lider.

Jeg forstår ikke det inderste i hendes sjæl – jeg forstår ikke, at hun ikke vil spise – jeg forstår ikke den ”dæmon”, der sidder i hende og bestemmer.

Hun lider så meget.

Men jeg forstår, at hun i den grad skal have hjælp. Psykiatrien, psykologien, egen læge, Center for Spiseforstyrrelser m.fl. forstår det også. Situationen er bare sådan, at der ikke er plads. Situationen er sådan, at hun skal indlægges et sted i Danmark med kompetent personale, der forstår sig på det hele lille menneske og hendes problemer.

Men der er ikke plads nogen steder.

Det kan da slet ikke være rigtigt, at psykiatrisk behandling og omsorg ikke kan finde sted, når det faglige personale vurderer, og familien og pigen selv ønsker, at hun skal indlægges.

Jeg har stilet dette brev til de ansvarlige personer i Danmark, som fordeler og prioriterer statens penge: I har stillet jer op foran den danske befolkning og sagt, at I gerne påtager jer dette job. Det eneste rigtige for jer at gøre er at tale med og lytte til fagpersonerne inden for psykiatrien, og så må I sørge for, at man kan få behandling, når man er syg. Og her betyder det f.eks. et bosted eller lignende.

Jeg ved godt, at der er langsigtede planer i gang inden for psykiatrien, men måske det er for sent. Kan I have det siddende på jer – på jeres cv?