Karrierependler. Et meget stærkt ord. Der ligger noget negativt i det. Ordet stod i underrubrikken i en artikel her i avisen, som handlede om, at borgmester Jacob Bundsgaard er blevet valgt som formand for KL. (10.03.2018). Nede i artiklen kan man bl.a. læse, at aarhusianerne må finde sig i ”markant flere” dage uden en tilstedeværende borgmester, og at det næppe var derfor, at de knap 40.000 aarhusianere havde stemt på ham.

Min opfattelse er en anden. Ja, faktisk det stik modsatte. Det vil blive til stor gavn for Aarhus, at vi har en borgmester, som samtidig arbejder for alle landets kommuner. Vi får større indflydelse og vil kunne hente viden samt inspiration i langt højere grad end tidligere.

Lad os i den sammenhæng kaste blikket nogle år tilbage til dengang, jeg sad i byrådet under Thorkild Simonsen. Ville nogen have kaldt Thorkild Simonsen en karrierependler? Svaret er nej. Han var mangeårigt medlem af KL’s bestyrelse. Nogle år menigt medlem, andre år næstformand eller formand. Jeg tror ikke aarhusianerne syntes, at de havde en fraværende borgmester. Og jeg ved, at vi byrådsmedlemmer, som gennem årene havde Thorkild Simonsen som borgmester, ikke følte, at han var unødigt fraværende. Tværtimod. Og aarhusianerne stemte da også på ham valg efter valg, vel vidende at mange arbejdsdage lå i KL i København.

Thorkild Simonsen var myreflittig, og engageret. Borgmester Jacob Bundsgaard er myreflittig og engageret. Jeg vil gerne opfordre til, at vi glæder os over alle de fordele, som KL-formandsposten giver Aarhus.