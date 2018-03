Kære Northside. Jeg er en fast festivalgænger, som har nydt virkelig godt af de dejlige, (for det meste) solfyldte dage med lækker musik i Ådalen. Jeg holder virkelig af jeres koncept som festival, det er et overskueligt eventyr, som ikke ender med en helt afkradset teenagehjerne efter syv dage i støv eller mudder (skud ud – er også max nede med Roskilde).

Siden jeg gik i 9. klasse har jeg altid skrevet datoerne for festivalen ned i kalenderen og sparet penge op til den dyre billet. Mange af mine venner har tit brokket sig over den høje prisklasse, I kører, men jeg har altid forsvaret festivalen med en forklaring om de mange svedige og store navne, I hiver frem gang på gang.

I år er dog første gang jeg ikke ser frem til Northside med et glimt i øjet og en kilden i maven. En stor brøkdel af navnene har I haft indenfor de sidste 3-4 år og ja, jeg er godt med på, at I gerne vil udvide hiphopscenen, hvilket jeg også synes er totalt cool. Men helt ærligt: Nik og Jay? Gilli og Kesi?

Hvor fanden er smagen blevet af Northside? Jeg forstår godt, at det sikkert er herresvært at få udelukkende sindssyge navne på krogen, men seriøst: Hvilken sø er I begyndt at fiske i efter festivalen i 2016?

Det virker, som om I har mistet sansen for musik og er drejet over i en kapitalistverden, hvor I støtter den åndssvage nutidige musikindustri, som hylder ansigter og ikke talenter. Ikke for at disse alle de andre navne – jeg synes faktisk, I har hevet væsentlig mange federe navne med i år i forhold til sidste år.

Men seriøst – og det er ikke kun, fordi jeg er en grænsesøgende, rastløs miniudgave af et voksent menneske – please få styr på nogle flere late night elektroniske koncerter igen.

I kan jo godt; Underworld, Chemical Brothers og Jamie xx er nogle af de vildeste koncertoplevelser, jeg har overværet. Kom nu, Northside, tag jer sammen, find frem til jeres oprigtige, gode smag, og drop den der pengemaskine, I prøver på at være. Halvdelen af festivalgængerne er jo alligevel midaldrende med fyldte pengepunge, som I tjener masser af penge på. Jeres image udstråler i mine øjne mangfoldighed, men det er snart noget, der kun er at se på jeres Youtube-, Instagram- og Facebookopslag. Please gør lidt plads til de unge igen, så vi kan opleve nogle vilde dansefester i mørket på en lækker Northside-aften.

Tak for denne gang, Northside, måske ses vi næste år.