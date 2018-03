Den store plan om timedrift for togene mellem de store byer i Danmark betyder f.eks., at der omkring Aarhus diskuteres, om den ny linjeføring til flere mia. kr. skal gå gennem Solbjerg by eller henover Solbjerg Sø. Uanset udfaldet af denne diskussion og den endelige linjeføring er det et klart eksempel på forskellen mellem dem, der skal betale, og dem, der skal høste.

Dem, der skal betale, er dem, der – som i Solbjerg – får splittet byen af en ny linjeføring, får ødelagt natur, eller som os i Skanderborg, der får langt færre tog og derfor hopper over i bilen i stedet for at bruge offentlig trafik.

Dette gør vi, for at dem, der bor i eller nær centrum af Aarhus, Odense og København, kan spare nogle få minutter på tværs af landet.

Det virker ikke rigtigt, at et helt samfund skal investere milliarder af kroner i dette projekt til glæde for de absolut få, mens vi andre skal betale med dårligere forbindelser, splittede byer, indgreb i naturen og mere trafik på motorvejene.