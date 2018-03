Debat: Landmændenes sprøjtning forgifter os alle

Det konventionelle landbrugs udbredte brug af sprøjtemidler, herunder særlig Roundup, også kaldet Glyfosat, forårsager alvorlige og dødelige sygdomme i hele befolkningen. Giftstoffet spredes over markerne, indåndes i luften, siver ned i drikkevandet og optages i afgrøderne.

Landmændene bruger forskellige sprøjtemidler flere gange på samme mark, men den sidste sprøjtning, der tvangsmodner kornet og fjerner ukrudt, er unødvendig og forkastelig, fordi de i stedet kan pløje og harve, hvilket er godt landbrugsskab.

Danmark er særlig udsat for sprøjtegifte, da hele 62 pct. er landbrugsland.

Der er sprøjtegifte i 43 pct. af Danmarks drikkeboringer, og selv små mængder stoffer forstærker giftvirkningen. Det kaldes cocktaileffekten.

De politikere, embedsmænd, offentligt ansatte og landmænd, der mod bedrevidende eller ligefrem mod bestikkelse har godkendt Roundup, der udsætter så mange mennesker for alvorlige sygdomme og lidelser, burde have dårlig samvittighed.

At undskylde manglende pløjning og harvning med at det vil bidrage til drivhuseffekten, er uden proportioner. Det er så lidt CO2, der udledes ved brugen af en traktor.

Ved at sprøjte udsætter landbruget hele EU’s befolkning for kræft, diabetes, sklerose og depression samt påvirkning af børns hjerner med nedsat intelligens, adhd, nedsat sædkvalitet og andre sygdomme. Det gør landmændene som ”tak” for den støtte på 2.200 kr. pr. ha, som de modtager fra EU.

Danske mænds sædkvalitet er halveret, og det skyldes sprøjtemidlerne. Det har landbruget kendt til i årtier, fordi man observerede, at avlsornernes sædkvalitet faldt, når de blev fodret med sprøjtet korn.

De store godser vil hellere sprøjte end at pløje og harve, og det er dybt problematisk, da de besidder store arealer. De skal ændre holdning.

Natur-og Miljøklagenævnet har i december 2017 stadfæstet et forbud mod anvendelse af sprøjtemidler over sårbare drikkevandsressourcer, og landbrugsejendomme må heller ikke opbevare sprøjtemidler. Det skal landmændene respektere.

Da en hundelufter gik langs en nysprøjtet mark, kastede hundene op, og han måtte sygemelde sig i to dage. Arbejdsgivere må være mod sprøjtegifte. Det er mere end halvdelen af befolkningen også.

Antallet af kræfttilfælde er stærkt stigende, så der er travlhed på kræftafdelingerne. Her er landmænd og forhenværende landmænd i overtal. Særlig den dødelige blodkræft, kaldet sprøjtesygen, rammer mange landmænd, deres familier og naboer. Det giver store sundhedsudgifter til kommunen, regionen og staten, for en kræftpatient er dyr at behandle.

Kræftens Bekæmpelse bør og skal informere om, at anvendelsen af disse sprøjtemidler kan have uacceptable følger for befolkningens sundhed.

I USA har man målt mødres pesticidrester i urinen under svangerskabet og fulgt børnene fremover. Det videnskabelige resultat blev, at de børn, hvis mor havde mange pesticidrester, fik en tyndere hjernebark og var mindre intelligente. Derfor har Danmark så mange utilpassede børn, der lider af adhd, autisme, diabetes etc., og som derfor kræver ekstra ressourcer i hverdagen og i uddannelsessystemet.

Resultatet er belastende og kan blive en ulykkelig skæbne for de mange børn og børnefamilier, der bliver ramt. Det er jo ikke børnene eller deres forældres skyld, men den massive sprøjtning af landbrugsjorden.

For at undgå sprøjtning pålagde politikerne store afgifter på sprøjtemidler, og det virkede. Men nu tilbyder Roundup billige midler på internettet og reklamerer endda med, at de er lige så ufarlige som salt og kaffe.

Landmændenes sprøjtning med mange forskellige midler er en stor belastning for vores vandværker også økonomisk. Risikoen for, at sprøjtemidlerne kommer i drikkevandet, er stor, og der er mange forskellige sprøjtemidler, der skal registreres. Det er dyrt – ca. 3-4.000 kroner – for et vandværk at analysere sig frem til rester af sprøjtegiften, og reglerne er, at det skal ske hvert fjerde år. Brugerne kan i de mellemliggende år nå at få megen gift i sig.

Roundup-firmaet Monsanto er internationalt, og det er – ifølge mange kritikere og forskere – klar over sprøjtegiftenes sygdomsfremkaldende virkning, men gør alt for at vildlede, bestikke og korrumpere beslutningstagerne. De har tydeligt haft held med at påvirke politikerne i EU og de enkelte medlemsstater. I EU stemte Danmark for at forlænge fristen for anvendelsen af Roundup med fem år.

De politikere, embedsmænd, offentligt ansatte og landmænd, der mod bedrevidende eller ligefrem mod bestikkelse har godkendt Roundup, der udsætter så mange mennesker for alvorlige sygdomme og lidelser, burde have dårlig samvittighed, hvilket nogen sikkert også har.

Dette er en bøn til alle Danmarks hæderlige folk om at boykotte Roundup. Producenten Monsanto er af mange anklaget for at være blandt de mest korrupte i international sammenhæng. Økologi er svaret på en bæredygtig udvikling. Derfor skal vores landbrug omlægges til økologisk drift. Det er allerede 1.000 landmænd skrevet op til. Vi kan f.eks. dyrke græs, der udnytter den lange vækstperiode, og som kan anvendes til foder. Og den almindelige forbruger kan sikre sin og andres sundhed ved at købe økologiske varer.

Lad Danmarks mest retskafne og dygtigste politikere, embedsmænd, landmænd og fagfolk gennemtvinge en omlægning af vores konventionelle landbrug til økologisk drift. Så kan en sådan omlægning danne præcedens og medføre en accept hos hele befolkningen.

Vi skal skabe et sundt samfund ved i fællesskab at vælge en bæredygtig og økologisk udvikling.