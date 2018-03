I forbindelse med regeringens parallelsamfundsudspil, er det, som om begrebet dobbeltstraf – hvad man så end mener om det – skygger for problemets reelle kerne: At vi faktisk taler om parallelsamfund i et beboerdemokrati. At man i Danmark har udsatte boligområder, hvor sharialovgivningens fremmeste forkæmpere og kriminelle bander har kunnet udvide deres aktiviteter sideløbende med, at omkostningerne til de boligsociale indsatser har været eksponentielt stigende.

Man kan kun gisne om, hvor megen effekt nye sociale indsatser vil have i en afdeling, hvor afdelingsbestyrelser f.eks. består af lokale imamer eller onklerne til hærdede kriminelle. Man kan kun gisne om, hvor megen effekt nye sociale indsatser vil have i en afdeling, hvor afdelingsbestyrelser f.eks. består af lokale imamer eller onklerne til hærdede kriminelle.

Derfor skulle man måske for en stund lade være med at lade sig forblinde af, at nogen prøver at akademisere over begrebet dobbeltstraf, og træde op i metaniveau, og se på, hvad det egentlig er, man er oppe imod, når man taler indsatser i udsatte boligområder.

For noget af det, man først og fremmest kæmper med, er beboervalgte afdelingsbestyrelser, som har en overvældende indflydelse på, hvilke boligsociale indsatser der kan implementeres, da de er valgt af beboerne til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og udvikling.

Vi så det med juletræssagen i Kokkedal i 2012, hvor afdelingsbestyrelsen med et smalt muslimsk flertal stemte nej til det årlige juletræ efter at have brugt 60.000 kr. på den muslimske højtid eidfesten. Dem om det, kan man sige. Men det illustrerer meget godt sagens reelle kerne, som vi desværre ikke får drøftet, så længe vi henleder opmærksomheden på begrebet dobbeltstraf; at så længe den almennyttige tanke og beboerdemokratiet laver i bedste velgående, får vi aldrig løst problemerne med de udsatte områders parallelitet.

For de stærkeste beboere kan til enhver tid køre BMW’en op foran fælleshuset til afdelingsmødet og vælge vennerne af familien til at varetage afdelingens fælles interesser. Og så kan vi sige mentorindsats, bydelsmødre, tryghedschef eller foreningstilknytning nok så mange gange. For der sker intet i afdelingerne uden den beboervalgte afdelingsbestyrelses velsignelse.

Det ser desværre ud, som om at vi glemmer den diskussion, fordi vi har mere travlt med at snakke om dobbeltstraf i stedet for at få gjort op med et system, der i årtier har blokeret for implementeringen af tiltag, der muligvis kunne have gjort de såkaldte pletter på landkortet til en integreret del af det omkringliggende samfund.