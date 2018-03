Debat: Aflys timemodellen og ret fokus mod en Kattegat-forbindelse

SF vil have Banedanmark undersøgt af Statsrevisorerne i forbindelse med signalprojektet. Timemodellen er ikke finansieret. Folketinget har købt nye tog med en maksimal hastighed på 200 km/t. DSB tror ikke længere på timemodellen. Og pendlerne vil bare have tog til tiden.

Alt det til trods, så mener S, SF, R, EL og måske DF stadig, at timemodellen er den rigtige løsning.

I november 2017 udtalte SF’s transportordfører Karsten Hønge, at han vil have Banedanmark undersøgt af Statsrevisorerne i forbindelse med signalprojektet for overskridelse af budgettet. Et signalprojekt, som – har Banedanmark måttet erkende – bliver syv år forsinket, og som samtidig er estimeret til at have en budgetoverskridelse på over 300 pct.

Man kan derfor med rette stille sig undrende over for, at selv samme Karsten Hønge i februar 2018 stædigt står fast på, at timemodellen stadig lever, og at han sammen med Rasmus Prehn (S) og Andreas Steenberg (R) overhovedet ikke stiller sig kritisk over for, at det er selvsamme Banedanmark, der skal realisere timemodellen.

For hvad er det, der er ændret i forhold til Banedanmark, som gør, at man har den mindste tro på, at de lige pludselig kan overholde både deadline og budgettet?

Signalprojektet var fra starten fuldt finansieret, men Banedanmark ender med en overskridelse på over 300 pct. Alligevel kører forligspartierne videre, som om alt er rosenrødt, og der ingen problemer er. Hvorfor er der ikke nogen, der stopper op og erkender, at det, man satte i gang i 2013, har brug for et tryk på stopknappen?

Den eneste, som har været mand nok til at erkende, at idéen om timemodellen efterhånden er krakeleret, er Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen. Spørgsmålet er, hvornår forligspartierne fra Togfonden vågner op og indser, at tanken om en timemodel ikke er mulig at realisere, og at DSB – som skal stå for driften – heller ikke selv længere tror på idéen.

DSB har indset, at det er vigtigere, at de nuværende tog kommer til tiden, end at man arbejder videre med timemodellen. Dermed har DSB selv dræbt deres egen idé, og hvis ikke engang de, der skal stå for driften, tror på timemodellen, hvorfor forholder Rasmus Prehn, Karsten Hønge, Andreas Steenberg og co. sig så ikke til det faktum, i stedet for at være fakta-resistente og spilde op mod 10 ikke finansierede milliarder af skatteydernes penge (vel at mærke hvis Banedanmark overholder sit budget)?

Der er intet i vejen for visionære tanker omkring den kollektive trafik i Danmark – tværtimod er det en nødvendighed. Men i stedet for at arbejde videre med et projekt, som, allerede inden det er påbegyndt, er dømt til at blive en fiasko og endnu en togskandale med overskredne deadlines og ikke mindst budgetter, kunne det være, at vores politikere virkelig skulle være visionære og kigge på, hvordan man får én times transporttid fra København til Aarhus.

Løsningen på dette kunne være en Kattegat-forbindelse. Analyser viser, at rejsetiden med tog kan reduceres til 58 minutter mellem landets to største byer. Prisen på en sådan løsning er estimeret til at være omkring 100 mia. kr. Et beløb som nuvel er højt, men som med alle de gevinster, der følger med, ifølge trafikforsker og trafikøkonom Uffe Jacobsen vil kunne være tjent ind i løbet af 3-4 år.

Så kære folkevalgte politikere, hvis I virkelig vil være visionære, så stop fase to af timemodellen fra Odense til Aarhus og fokuser i stedet alle jeres kræfter og ressourcer på en Kattegat-forbindelse. Så kan DSB i mellemtiden få styr på sine mange forsinkelser og aflysninger, som er dét pendlerne egentlig blot efterspørger.