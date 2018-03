Debat: En indvandrer fylder 70 år

22/3 2018 er det 70 år siden, hun kom til Danmark og fik dansk statsborgerskab. Der skulle gå mere end 400 år, før Rigsdagen traf denne beslutning og godkendte, at hendes slægt måtte indvandre hertil fra Sverige og få fast ophold. Og dette til trods for at hendes slægt har nordiske rødder, der kan føres tilbage til 1400-tallets Sverige.

I 1743 mente aarhusianeren Jens Pedersen Høygaard, at denne slægt burde have indpas i Danmark. Et synspunkt, der ikke vandt gehør i mange kredse. I 1870’erne tog en kendt dansk forsker, Svend Grundtvig, atter sagen op, men det hjalp ikke; slægten fik kun lov til at være på midlertidigt ophold i landet. De følgende år blev sagen taget op i flere kommissioner, indtil Rigsdagen i 1948 besluttede, at statsborgerskabet kunne bevilges.

I begyndelsen havde mange svært ved at acceptere det, ikke mindst i de skønlitterære kredse. Inden for den danske presse var hun i mange år ugleset – man ville ikke gøre brug af hendes evner. Og mange familier ville ikke høre tale om, at hun skulle optages i slægtens navn. Det var Rigsdagens mening, at hun med sit statsborgerskab måtte bosætte sig overalt i landet, men ikke alle byer ville acceptere dette. I Aalborg og Aabenraa strittede man imod, mens man i Århus straks gav hende fast ophold i byen – hvilket Aarhus Byråd dog igen fortrød i 2010.

Uagtet statsborgerskabet var en realitet, var problemerne ikke ovre. Hun havde svært ved at finde sit ståsted. Nogle syntes, det var i orden, at hun fik fortrinsret og stod først, mens andre mente, at hun som indvandrer pænt burde stille sig bagest i rækken. Igen måtte staten gribe ind, om end med nogen vaklen. Først gav man hende i 1952 fortrinsret, men allerede tre år senere besluttede man sig så for det modsatte, fortrinsretten blev ophævet, og hun måtte stille sig bagest.

Med årene er hun dog blevet anerkendt af hver eneste dansker og har gennem sine 70 år i betydelig grad været med til at præge litteraturen, både den skønlitterære og den den faglige. Hun bidrager også dagligt i pressen. Hun har dog ikke vundet større udbredelse internationalt uden for de nordiske lande.

Hendes navn er bolle-å. Det bogstav, som kom hertil via Sverige og Norge. Bolle-å er oprindeligt en sammenskrivning af a og o, hvor o’et efterhånden lagde sig oven over a’et. Ved retskrivningsreformen den 22. marts 1948 vedtog Rigsdagen, at aa og Aa for fremtiden skulle erstattes af å og Å. Først skulle bogstavet stå forrest i alfabetet, mens det nogle år efter, i 1955, blev besluttet, at det skulle stå sidst.

Og her står det så i dag.