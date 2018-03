Debat: Samarbejde for en bedre midtby

»Stop for byggetilladelser, mens der arbejdes hen mod en helhedsplan«.

»Vores kvarter består af hundrede år gamle ejendomme og skal bydelen stadig være attraktiv, skal den energirenoveres«.

»Midtbyens børn kæmper sig gennem farlige gadekryds på vej til skole. Vi skal have fredelige gader og sikre børns færdsel«.

»Det er en skændsel, at der indrettes parkering i karréerne – de områder skal være til grønt og leg og ophold«.

Dette er nogle af stikordene fra det første beboermøde om ”Helhedsplan for Øgadekvarteret”, som fandt sted i Beboernes Hus d. 27. februar.

Forinden havde kommunens to teknikere gennemgået processen og køreplanen for dette første forsøg på en bydelsplanlægning, hvor borgere er aktive medspillere.

Forud er gået en stribe arbejdsmøder mellem teknikere og beboerrepræsentanter, som denne aften præsenterer et kort over Øgadekvarteret med 18 områder, som både udpeger ønsker, muligheder eller konflikter. Det gælder f. eks. Børnenes og Beboernes Jord, som ønsker at blive en selvstændig pædagogisk legeplads med eget personale og økonomi. Det gælder de grønne boldbaner ved Klostervang som børn, skole og beboere ønsker renoveret og åbnet for kvarteret (området ejes af AAB), og det gælder ønske om gårdrydning og om cykelparkering med plads til ladcykler.

Beboermødet fandt sted en aften med forrygende snestorm. Indenfor var samlet ca. 35 beboere, som efter oplæggene arbejdede i grupper med konkretisering af problemer og visioner.

I kvarteret og i beboerforeningen ønsker vi at fortsætte dette konstruktive samarbejde og håber på et præcist plangrundlag, som kan sikre bydelen mod spekulation og yderligere byfortætning og fastholde området som et af Aarhus’ centrale attraktive boligområder med plads til mangfoldighed.

Tirsdag d. 13.marts fortsætter samarbejdet mellem beboerne og kommunen i Beboernes Hus. Vi håber, at mange vil deltage.

Senere skal et plangrundlag forelægges magistrat og byråd, ligesom der skal afholdes borgermøder i kommunalt regi. Med andre ord: et godt stykke vej.

Men forhåbentlig er en konstruktiv proces nu skudt i gang, som ender med at give os alle en fredelig, grøn midtby.