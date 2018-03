Debat: Nu bliver mobildækningen bedre på 5.850 adresser

Regeringen har i denne uge præsenteret et nyt teleudspil, der blandt meget sikrer bedre mobildækning i Region Midtjylland. Hele 5.850 adresser i regionen vil blive beriget med en forbedret mobildækning. Det er positivt for vores region, da flere områder ikke har tilstrækkelig dækning i dag. Dansk telepolitik skal bringes ind i det 21. århundrede, og derfor er det en mærkesag for Venstre at modernisere teleforliget fra 1999. Den teknologiske udvikling har ændret telemarkedet fundamentalt, og vi forventer, at udviklingen kommer til at gå endnu hurtigere i de kommende år.

Vores nye teleudspil skal bane vejen for, at alle danskere kan komme med på de digitale motorveje. De geografiske forskelle, der findes i dækningen med højhastighedsforbindelser med fastnetbredbånd, skal vi imødegå. God dækning i hele landet er en forudsætning for, at borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan udnytte de digitale muligheder.

Regeringen har en klar målsætning om, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Derfor har regeringen også besluttet at forøge bredbåndspuljen med 60 mio. kr. i 2018, så der samlet vil være 100 mio. kr. i puljen i år. Regeringen vil i højere grad målrette bredbåndspuljen mod tyndt befolkede områder. Denne ambition er glædelig for hele Danmark og sandelig også for Østjylland.