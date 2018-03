Åbent brev fra Djursland: Hvorfor skal vi vente så længe på svar om letbanen?

Passagererne kan som bekendt endnu ikke komme med letbanen fra Grenaa eller Odder, da åbningen er blevet forsinket på ubestemt tid.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få oplyst, hvornår togene kommer til at køre. Der foreligger en længere proces om godkendelsen af de jernbanestrækninger, hvori letbanen er opdelt. Samtidig arbejdes på de vilkår, letbanen fik i forbindelse med godkendelsen af etape 1 i december. For ikke at blive stoppet igen, skal det sikres, at letbanen overholder de vilkår korrekt.

Mange måtte vente længe på Aarhus Letbane, og flere må nu vente endnu længere på Transportministeriets evaluering af det udskældte bygge- og åbningsforløb. Både borgmester Jacob Bundsgaard (S), Aarhus og regionsrådsformand, Anders Kühnau (S) har været stærkt kritiske over for processen.

Her på Djursland må vi forvente, at evalueringen kommer til at pege på de steder, det gik galt under etape 1 såvel i forhold til de interne arbejdsgange som i kommunikationen – både hos Aarhus Letbane, i Trafikstyrelsen og Transportministeriet, og vi må alle forvente et svar på, hvorfor tingene blev så tilspidsede, og hvorfor der skal gå så lang tid, inden man kan få en endelig afgørelse på, hvornår man kan komme ud at køre med togene.

Set med vore briller flyder ansvaret fra Herodes til Pilatus. Ingen passer på letbanen. Det er langt fra tilfredsstillende. Set med vore briller flyder ansvaret fra Herodes til Pilatus. Ingen passer på letbanen. Det er langt fra tilfredsstillende.

Det har været både et kaotisk og utilfredsstillende forløb. Derfor må vi undre os over, at man først nu henter nogle eksterne parter ind, der kan være med til at belyse, hvad der gik galt i forløbet. Det er helt uacceptabelt, at der skal gå så lang tid. Aarhus Letbane begyndte som bekendt i december at køre på 1. etape, som går fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Først på nuværende tidspunkt er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i dialog med udvalgte, eksterne bydere om evalueringsopgaven af forløbet med sikkerhedsgodkendelsen af Aarhus Letbane. Det er derfor endnu ikke afklaret, hvem evalueringen udføres af, skriver pressechef i Transportministeriet, Mia Josiassen til TV 2 Østjylland. Transportministeriet oplyser desuden, at det er ministeriets forventning, at en endelig afrapportering af evalueringen først vil kunne foreligge primo oktober 2018.

Således er det endnu uvist, hvornår næste del, fra Odder til Grenaa, kan åbne op for passagererne. For to måneder siden udtalte transportministeren, at han bad om en evaluering af forløbet op til den udskudte åbning af Aarhus Letbane.

»Det er klart, at hele forløbet om godkendelsen af Aarhus letbane har været meget utilfredsstillende. Jeg vil derfor tage initiativ til, at vi får en evaluering af forløbet, så vi får belyst, hvad årsagerne har været til, at Aarhus Letbane ikke har kunnet levere et materiale, der har kunnet godkendes, og hvordan vi kan undgå at opleve noget lignende en anden gang,« sagde Ole Birk Olesen midt i december.

To måneder senere er der altså ikke udsigt til, at evalueringen er på trapperne – faktisk langt fra. Set med vore briller flyder ansvaret fra Herodes til Pilatus. Ingen passer på letbanen. Det er langt fra tilfredsstillende. Vi har brug for at få sat fart på ibrugtagningen af både strækningen til Odder og Grenaa. Der er mange – ja, rigtig mange – østjyder, der går og venter på, at de to strækninger bliver færdige. Så man kan bruge det som det, det burde være: Et effektivt transportsystem, som kan få folk til og fra arbejde.

Hvordan kan det være, at evalueringen af det problemfyldte og udskældte forløb op mod åbningen af Aarhus Letbane først er klar til oktober?

Hvorfor er der endnu ikke fundet ud af, hvem der skal lave den?

Mogens Kaalbye, Ebeltoft Distriktsråd | Peter Koustrup, Rosmus Distriktsråd | Lone Henriksen, Feldballe Distriktsråd | Carsten Skivild, Rønde Distriktsråd | Carsten Bryrup, Nimtofte Distriktsråd | Klaus B. Mikkelsen, Thorsager Distriktsråd | René Poulsen, Ugelbølle Distriktsråd | Kirting Olesen, Ryomgård Distriktsråd | Kasper Urth, Mørke Distriktsråd | Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd | Liselotte Lauritsen, Pindstrup Distriktsråd | Ellen Aarrebo Jensen Ådalens Distriktsråd | Jens Ove Nielsen, Kolind Distriktsråd