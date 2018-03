For få dage siden omfavnede formanden for Foreningen Sydhavnen, Sarah Jarsbo, poesiens blå blomst med indlægget: ”Hvad nu hvis nutiden er Sydhavnens Utopia?”

Hun lagde en lyrisk tone an: »I disse dage tager politikere stilling til sydhavnskvarterets fremtid. Her holder jeg hver gang vejret et øjeblik og begynder så roligt at trække det igen.«

Torsdag må Sarah Jarsbo og vennerne have fået pulsen gevaldigt op efter historien om konkurrencevinderen og udviklingen af Sydhavnens Kulkranspor. Hvor kommunen lagde visualiseringer til.

Kommunens illustrationer beviser, at visualiseringer kan være yderst sundhedsskadelige. Selv blev jeg blå som på tegningerne og satte kursen mod den nærmeste hjertestarter.

Det er næppe resultatet af dialogen med Foreningen Sydhavnen og dennes tanker, som ligger bag kommunens illustrationer. Så hellere bevare og frede Slagtehusets liflige duft af kolort!

Jeg har svært ved at blive grebet af ”Projekt New York Kulbroen” og dens forlorne begrebsverden, som flytter fokus fra havneområdets nære realiteter. Og når så kommunens illustration til forveksling ligner ”Blade Runner”-filmens dystopiske verden, hvor menneskelignende (u)væsener erobrer Restaurant Kohalen, og andre skabninger bygger blå Lego-paladser for helvedesmaskiner, bliver det ret skræmmende. For såden bliver det sikkert ikke. Eller...?