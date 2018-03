Debat: Byrådet i Aarhus lider af ”Manhattan-syndrom”

Ja, for byrådsflertallet betyder det blandt andet, at man i sit høringssvar peger på den linjeføring for togbanen, der går tværs gennem Solbjerg by, og som suverænt giver de fleste gener for byens borgere.

Om det skyldes uvidenhed hos byrådsflertallet om de faktiske forhold, eller almindelig ligegyldighed over for de berørte parter, skal være usagt.

Men på borgermødet med Banedanmark den 18. januar blev det slået fast, at netop 20 sekunders rejsetid er forskellen mellem linjeføringen øst om byen og tværs gennem denne. Og med hensyn til beskyttelse af grundvandet kunne der også tages hånd om dette problem.

Jeg synes, at vi har at gøre med et byråd, som er fuldstændig resistent over for de efterhånden utallige argumenter, der er blevet fremført fra borgernes side, og det gælder ikke blot denne sag, men aktuelt også sagen med det ny højhus i den grønne kile. Jeg vil kalde det for byrådets ”Manhattan-syndrom”, at byen for altid skal skæmmes af højere og mere bastante bygninger.

Det er fint, at byrådet går ud og roser demokratiet, men hvad med lydhørheden?