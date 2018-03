Finansieringsudvalgets fem modeller for tilretning af det kommunale udligningssystem retter op på nogle af de allerværste fejl. Tak for det.

Men – og det er et stort men – det svarer til et nyt dæk på den meget ramponerede bil. Den kan køre, men den kører ikke godt. Og der er stadig meget stor forskel på at sidde på forsædet og på bagsædet.

Folketinget har et fælles ansvar for et fælles problem, som skiftende regeringer har bidraget til gennem adskillige år. Folketinget har et fælles ansvar for et fælles problem, som skiftende regeringer har bidraget til gennem adskillige år.

For eksempel synes Frank Jensen, at han og København på deres plads i førersædet har fået en lille albue i siden. De vil nemlig ikke længere modtage de 568 mio. kr. – og stigende år for år – som de på grund af fejl i systemet hvert år har fået som følge af de mange udlændinge, der flytter til København. Heraf masser af højtuddannede specialister og andre dygtige mennesker, som næppe belaster de sociale udgifter i København. Dette er ikke »synd for« København. Man beder jo ikke Frank Jensen betale de mange uretmæssigt udbetalte millioner tilbage. Han får bare ikke flere.

Uanset hvad, så er ændringer i udligningssystemet til fordel for nogle og ulempe for andre. Cirka halvdelen af de 34 hovedstadskommuner vil få fordel af ændringerne, og den anden halvdel mister udligningskroner. Det samme billede ses i Jylland og resten af landet. Nogle giver, og nogle modtager.

Det er faktisk også det, der er meningen med det kommunale udligningssystem. Men systemet har fejlet. Knap 7 af de 17 mia. kr., som omfordeles mellem kommunerne, lander i de forkerte kasser.

Det viser de omfattende økonomiske analyser af udligningssystemet, som vi i de seks østjyske kommuner i RimeligUdligning.nu har lavet siden 2008. Vi peger på fire systematiske fejl i systemet, som rammer 61 kommuner i både provinsen og hovedstadsområdet.

Trods indledningen, så er vi ikke specielt ude efter København (eller hovedstaden i øvrigt). Vi er ude på at sætte sagligheden i førersædet. Vi ønsker ændringer i det grundlæggende udligningssystem, der omfatter alle landets kommuner. Det er her, de alvorlige fejl ligger. Det er her, vi finder den meget ramponerede bil.

Og ingen af de fem modeller fra Finansieringsudvalget tager for alvor fat om problemerne. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har sagt, at ændringerne skal »rette op på skævhederne i systemet«. Hjælp ham! Folketinget har et fælles ansvar for et fælles problem, som skiftende regeringer har bidraget til gennem adskillige år. Det er IKKE nok at skifte et enkelt dæk!