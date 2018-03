Debat: Snigmorde på bolle-å... og hvad med Æ og Ø?

I 1948 indførtes bolle-å’et fordi man simpelthen manglede en lyd i vort alfabet midt imellem O og A. I øvrigt tyvstjålet fra svenskerne med deres Skåne og Småland.

Nu forsvinder det lige så langsomt igen, og vi skal til at vænne os til at skive med gammeldaws to A’er igen.

Inden længe skal vi muligvis også til at skrive AE i stedet for Æ. Ud fra samme tendens slipper vi for Ø og skriver i stedet OE.

Hvis der endelig er et bogstav i det danske alfabet, man uden videre kunne afskaffe, er det efter min mening det elendige C. Hvis der endelig er et bogstav i det danske alfabet, man uden videre kunne afskaffe, er det efter min mening det elendige C.

Det kræver fremskridtet, symboliseret af computere og hjemmesider.

I Århus var det en fremadstræbende, socialdemokratisk borgmester, der som det væsentligste i sin korte embedsperiode fik sat endnu en Århus-dumme-historie i omløb ved at få ændret alt brevpapir, vejskilte og kommunale instanser til Aa i stedet for Å. Se ligeledes en by Åbenrå, når den staves med versaler på skiltene, det ser helt åndsvagt ud (AABENRAA). En hel masse a’er i starten og slutningen.

I geografien har det altid skabt babylonisk forvirring om, hvorvidt byen Cæeserea udtales ”Sæeserea” eller ”Kæeserea”. Det rigtige er nok K, men jeg har hørt engelsksprogede guider på stedet omtale bynavnet med et S. Og så vidt jeg husker, er byen opkaldt efter kejser Cæsar, som udtales med S.

Svenskerne kalder Cypern for Sypern og tyskerne Kypern, som vi gør. Og hvad med den spanske koloni Ceuta: Seuta eller Kouta.

Der eksisterer et regelsæt for anvendelsen af C’et på dansk, medgivet, men mest for de indviede. Da en herværende kendt bestyrelsesformand for nylig fik stukket et stykke papir i hånden af sit revisionsfirma, der orienterede om de såkaldte Cibor-renter, som udtales med K, dummede han sig i en længere tale til publikum ved konsekvent og tåkrummende at kalde dem for Cibor-renter med S. De udtales Kajbor og betyder Copenhagen Interbank offered Rate.

Så endnu en gang: Væk med C og ind med bolle-Å.