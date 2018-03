Mine bonus-børnebørn på 2 og 4 år vil være 15 og 17 til den tid – måske stadig i ombygningsalderen, men sikkert fulde af kræfter og håb for fremtiden.

2030 og 2050, de årstal bliver brugt af politikerne, når de sætter klimamål. Der er lang tid til, og de håber, at vi i mellemtiden finder løsninger, som betyder, at vi lige nu og indtil videre kan fortsætte stort set som før. Men klimaforskerne siger, at vi skal handle NU for at opfylde Paris-aftalens mål om højst 2 og helst 1,5 graders opvarmning! Derfor er vi mange, som er godt i gang med at gøre, hvad vi kan, for klimaet. Spare på vand og strøm, sortere affald og køre til genbrug, pendle på den bedst mulige måde osv.

Det er alt sammen godt og nødvendigt. Problemet er bare, at det nemt bliver at ”spare på 2-ørene og lade dalerne rulle”, som vi sagde før i tiden. For det er hundesvært at gennemskue, hvad det reelt betyder, det man går og gør for klimaets skyld. Gør det overhovedet en forskel i det store billede? Og så er det, at man som bedsteforælder, der har tid og råd (og måske børnebørn, man skal rejse til), kan ende med et CO2-aftryk på 31 tons. Dobbelt så stort som gennemsnitsdanskerens!

»Vores CO2-aftryk er da meget mindre,« tænker I. Måske – men ikke særligt sandsynligt, for de 31 tons handler nemlig om vores globale CO2-aftryk, dvs. den klimapåvirkning, som vi indirekte er skyld i, når vi køber varer, der er produceret et andet sted på jorden. Og det er de fleste jo. I vores alder har vi vel stort set de ting og sager, vi ønsker at have, men så er der jo gaverne, især til børnebørnene. Så alene vareforbruget kan løbe op i 11 tons CO2 pr. år pr. person.

Ærgerligt, for vi er ellers godt rustede til bæredygtighed, vi, som er i bedsteforældre-alderen, og vi kan meget af det, der skal til for at passe på tingene og give dem et længere liv (reparere, lappe og stoppe etc.). ”Nøjsomhed” ligger forkert på tungen, men "mådehold” er det godt at leve med, både for os og for børnebørnene.

En anden vigtig post på den personlige klimabalance er flyrejserne. Smutturen til London i december eller familieturen til Gran Canaria i anledning af en 60- eller 70-års dag. Det bliver nemt til en CO2-udledning på 5 tons pr. år pr. person.

Tag familien med i sommerhus i stedet, til en egn i Danmark I gerne vil lære bedre at kende. Måske er der et ferieland i nærheden, måske en Michelin-restaurant. I får råd til det hele for nogenlunde samme pris som charterrejsen, men det gør alverden til forskel for jeres CO2-aftryk!

I Bedsteforældrenes Klimaaktion arbejder vi på at udvikle hjælpemidler, som gør det lettere at styre gennem hverdagens klimavalg. Vi ved godt, at vi ikke kan redde klimaet som forbrugere – men det hjælper. Og vi håber, at vi bliver mange nok til også at lægge pres på politikerne. De skal tage vores globale udledning alvorligt og ikke skjule den endnu mere, som de gjorde for nylig, da de lukkede Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab. Og de skal give os incitamenter og grønne afgifter, som gør det mere oplagt at huske klimahensynet f.eks. med en flyafgift som den, de har i Norge.

Det handler om klimavalg, både til hverdag og til fest og på Christiansborg. For en sikker fremtid for børnebørnene!