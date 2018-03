Debat: Aarhus’ største trafikproblemer kan løses med to nye tiltag

Mod vest en ny jernbaneforbindelse, der afsnører sækbanegården, og mod øst en vej, der leder trafikken via en havnering fra Nørreport til Mellemarmen og videre til Sydhavnsgade.

Hvor man virkelig kunne spare tid og få flere til at tage toget, der stikker man hovedet i busken. Hvor man virkelig kunne spare tid og få flere til at tage toget, der stikker man hovedet i busken.

Togfonden skulle med timedrift mellem de store byer gøre det attraktivt at tage toget for mange flere, men planerne viser nu, at det faktisk bliver vanskeligere, da centrale togstationer som f.eks. Skanderborg må nedlægges, så borgerne her først skal køre til f.eks. Aarhus for at komme med toget. Det er en molbohistorie. Man vil gøre togturen kortere med bro over Vejle Fjord etc., og planerne koster milliarder, selv om deres effekt er tvivlsom.

Men hvor man virkelig kunne spare tid og få flere til at tage toget, der stikker man hovedet i busken. Sækbanegården i Aarhus er det største forsinkende element på det danske hovedjernbanenet. Her spildes rigtig mange minutter på at køre dybt ind i Aarhus, hvor der er vanskeligt tilgængeligt for bilister, der netop udgør de potentielle nye togpassagerer, som man ønsker for at mindske trafikken på E45. I Storaarhus vælger de fleste bilister at tage bilen, når de f.eks. skal til Odense eller København, fordi det er for omstændeligt først at skulle tage bussen ind til banegården og næsten umuligt at tage bilen derind og finde en billig p-plads.

Sækbanegården bør afsnøres, så jernbanen kører vest om Aarhus, og der anlægges en banegård med mange og helst gratis p-pladser vest for byen – gerne nær E45, så kan folk, uden at belaste midtbyen, køre hertil og springe på toget, og det vil give flere passagerer og færre biler på vejene. Vil man fremme togtrafik, så er det netop folk med bil, der skal gøres til flittige togpassagerer. Og det er klart, at man så kunne føre letbanen ud til denne banegård, så de, der ikke har bil, her let kunne springe på toget. Løsningen ville også give kortere rejsetider til alle de togpassagerer, der rejser forbi Aarhus.

Det samme gælder biltrafikken. Det er blevet mere og mere vanskeligt at køre i bil mellem den nordlige og den sydlige del af Aarhus, da det er vanskeligt at køre via havnen, og alligevel har man her lagt flere nye virksomheder og trafikmål. Hvis man fra Risskov, Trøjborg eller Aarhus Ø skal til Frederiksbjerg eller f.eks. Højbjerg, så skal man køre i en stor bue om byen via Ringgaden. Ditto hvis man fra disse områder skal til Aarhus’ midtby, hvor mange har ærinder, så skal man en omvej via den hårdt belastede Ringgade og derefter ind ad de meget trafikerede radialveje Silkeborgvej, Viborgvej, Randersvej og Frederiks Allé/Skanderborgvej.

Trafikruten via Ringgaden og radialvejene er en lang omvej, der medfører tidsspilde og øget forurening langs hele Ringgaden og i midtbyen, hvor vejene i forvejen er hårdt belastede, og hvor der bor titusinder af borgere. Hvis man anlagde en havneringvej (en Øster Allé), så kunne trafikken ved Nørreport føres ud mellem Bestseller og Navitas og via en oplukkelig bro til Mellemarmen og via Sydhavnsgade til Marselis Boulevard med mulig frakørsel undervejs til Jægergårdsgade (Frederiksbjerg). Det ville dæmpe trafikken på havnefronten mere, og det ville for mange være en kortere og dermed mindre forurenende vej, og osen ville med den fremherskende vestenvind i stedet føres ud over bugten. Men byrådet ønsker altså af uvisse årsager, at man skal køre en lang og forurenende omvej, eller tror det fejlagtigt, at den nye guldkalv – letbanen – også vil løse det problem?