Debat: Dyrk demokratiet, hvor du kan

Vi har alle prøvet det. At brevet i postkassen med ordet ”generalforsamling” ret hurtigt lander i skraldespanden. For det lyder så formelt – måske endda kedeligt – at engagere sig demokratisk i f.eks. Boligforeningen Ringgården, Aarhus 1900 eller fagforeningen. Men virkeligheden er en helt anden.

For det er noget, du allerede er involveret i. Med dit medlemskab betaler du hver måned for at være en del af det fællesskab, og derfor vil det også påvirke dig, hvis kontingentet pludselig prioriteres helt anderledes. Hvis boligforeningen vil bruge alle pengene til at bygge en ny legeplads, eller fagforeningen pludselig skifter retning og ikke længere tilbyder de ydelser, som er vigtige for dig.

Det kan mærkes – men ofte først, når det er for sent. Derfor er det vigtigt at få sin stemme hørt og søge medindflydelse, når muligheden er der.

I Frie Funktionærer dyrker og opfordrer vi derfor til et stærkt medlemsdemokrati. F.eks. inviterer vi den 8. marts til generalforsamling her i Aarhus, hvor bestyrelsen og altså dem, der skal være med til at tegne fagforeningens fremtidige retning, vælges. Indtil videre kommer der 64 til generalforsamlingen.

Men uanset om det er en faglig organisation eller den lokale sportsklub, brevet kommer fra, vil opfordringen herfra være den samme: Læs det. Sæt dig ind i det. Og overvej, om ikke det giver god mening at deltage, få indflydelse og give opbakning til dem, der vælges ind i og dyrker det lokale demokrati – til gavn for os alle.