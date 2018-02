Jeg må konstatere, at den danske befolkning i stigende grad bliver holdt som gidsler af det danske konventionelle landbrug.

Landbrugets intense brug af pesticider, fungicider og antibiotika har efterhånden vist så omfattende skader på naturen og mennesker, at vel selv landbrugets top, Landbrug & Fødevarer, må kunne indse det.

Eller er reaktionen i toppen som de tre aber: ikke høre, ikke se, ikke tale?

Trods det, at kendsgerninger råber ind i ansigtet af landbrugets top, er man urokkelig i sin fremfærd.

Men vover enkelte ansvarlige kommuner at udstede sprøjteforbud omkring vandboringer, så vanker der stævninger ved retten!

Skal vi lige opsummere nogle kendsgerninger:

75 pct. af insektlivet er nu forsvundet i Europa som følge af sprøjtemidler – som en lavine trækker insektdøden naturligvis følgeskader med sig. Blot som nogle få eksempler kan nævnes forarmelse og massedød blandt vores fuglearter, kraftig ubalance mellem “skadelige” insekter og deres fjender (også insekter) og masseuddøen af biarter, der skal bestøve dele af selvsamme landbrugsafgrøder og de vilde blomster, der trods alt har overlevet i små enklaver i vores natur.

Vores ellers verdensberømte grundvandskvalitet lider i stigende omfang under den cocktail, der langsomt og ubønhørligt siver ned fra sprøjtede landbrugsarealer. Nu er vi i dele af landet oppe på en skøn blanding af 30 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter. Altså dem, der analyseres for lige nu. Sidste nyt i dagspressen er flere hundrede vandværker, der til deres store forskrækkelse ser, at der pludselig viser sig markant forurening med “nye” pesticider i ellers rene boringer.

En anerkendt forsker ved DTU, Philippe Grandjean, udtaler i forbindelse med en omfattende rapport om skader på mennesker fra pesticider: »Konklusionen er fuldstændig klar. Jo mere pesticid, jo mindre hjernebark«. Bemærk formuleringen »fuldstændig klar«.

10. marts 2017 skriver FN i en særdeles kritisk rapport, at »pesticider har ... en katastrofal indflydelse på miljøet og på menneskers helbred helt generelt«.

Fra gylle udledes store mængder tungmetaller i form af kobber og zink.

På danske marker lander hvert år 1.800 tons (regnet som rent metal), og det er altså hvert eneste år! Begge metaller er giftige og fremmer overførsel af resistensgener mellem bakterier, de ophobes i jorden, og de ødelægger mikromiljøet i jorden og i de vandløb, som de delvist udvaskes til. Vandlevende organismers vækst og reproduktion påvirkes væsentligt af udvaskningen.

Potentielt farlig resistens mod antibiotika og fungicider breder sig hastigt. Trods den stigende og dokumenterede skadevirkning fra forebyggende brug af antibiotika sker der kun en meget svag reduktion i brugen. MRSA- resistensgener og andre resistensgener overføres med lethed til nye bakteriearter og fungicidresistensen er først for nylig begyndt at stikke sit grimme ansigt frem.

Det har været dokumenteret i årevis: Overdreven brug af antibiotika og fungicider vil med sikkerhed fremme udbredelsen af resistens. På grund af naturlige mutationer blandt bakterier og svampe, er slaget på forhånd tabt. Man kan sprøjte, indtil markerne er selvlysende – det hjælper ikke i det lange løb.

Man betragter med vantro hele dette ødelæggende cirkus, der åbenbart kører for lånte penge. Landbruget skylder astronomiske 380 mia. kr., og gælden er støt stigende. Hvad i alverden har man forestillet sig med den økonomi? Jeg må konkludere, at en høj grad af faktaresistens har ramt både landbrug og politikere.

Men kære medborgere, husk, at penge taler! Manglende indtjening har det konventionelle landbrug stor respekt for. Jeg opfordrer alle til at “stemme” med dankortet og så konsekvent som muligt købe fra økologiske leverandører.