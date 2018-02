Debat: Hvad skal vi med en læseundersøgelse, vi ikke lytter til?

Hvad nu, hvis vi faktisk tog udgangspunkt i, hvad undersøgelserne fortæller os, og indførte læsning i skolen på elevernes præmisser?

Resultaterne fra den internationale PIRLS-læseundersøgelse, der blev offentliggjort i december, spøger stadig i Danmark. I sidste uge havde TV Syd et særligt nyhedsfokus på læsning og pegede atter på, at de danske elever er faldet på den internationale rangliste.

Professor i pædagogik, Per Fibæk Laursen, udtalte dog i januar, at danske børn ikke er blevet dårligere læsere, men at faldet skyldes en stigning i de øvrige landes pointscorer.

Det kræver, at landets kommuner tør tage ansvaret og investere i den digitale virkelighed.

Hvorfor er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad de andre lande gør rigtigt? Og hvorfor kan danske skolebørn ikke følge med det stigende niveau hos dem, der har overhalet os siden 2011?

Fra tidligere PIRLS-undersøgelser ved vi, at der er tæt sammenhæng mellem læselyst og -kompetencer. Kun 20 pct. af danske elever siger, at de rigtig godt kan lide at læse mod hele 43 pct. internationalt. Det er ikke godt nok – og det viser tydeligt, at der er behov for, at vi i større grad dyrker børnenes lyst til at læse.

PIRLS-undersøgelsen viser også, at danske elever er bedre til at læse elektronisk end på papir. Og ifølge Jan Mejding, lektor på DPU ved Aarhus Universitet, er de faktisk også mere motiverede til at læse digitalt.

Danske skoler bruger elektroniske læremidler i stigende grad, men vi halter efter udviklingen i forhold til at investere i digital skønlitteratur til læsetræning eller som supplement til elevernes frilæsning. Når nu vi ved, at læselyst er nøglen til gode læsefærdigheder, og at eleverne motiveres af et elektronisk element, bør vi imødekomme det ved at give dem adgang til flere digitale skønlitterære bøger, der kan supplere det fysiske skolebibliotek.

Det vil især gavne de svageste elever samt drenge; de målgrupper, der har den største læsebarriere, men som i høj grad omfavner digitale læremidler. Elever, som på nuværende tidspunkt ikke har lyst til at læse, fordi bøgerne ikke er digitale. Det er en lille, men uhyre vigtig investering i disse børns fremtidige læring og uddannelse.

Der bør med andre ord arbejdes målrettet for at vende elevernes læselyst til det positive og motivere dem til at blive ved med at øve sig og blive bedre. Men det kræver, at landets kommuner tør tage ansvaret og investere i den digitale virkelighed. Ellers kommer det i sidste ende til at være de danske skoleelever, der betaler prisen.