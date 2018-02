Debat: Huller i vejene er også vækst!

Vi lever p.t. i en kultur, hvor økonomisk vækst er det helt centrale omdrejningspunkt for al tale om reel udvikling. Økonomisk vækst kan defineres som den vilkårlige dynamik, der afstedkommer som følge af et samfunds totale produktion. Produktion af varer, ydelser og relationer.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, kunne den herskende samfundsideologi formuleres. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, kunne den herskende samfundsideologi formuleres.

Men det herskende vækstbegreb er så rummeligt, at det også er i stand til at favne sammenbruddets negative værdi. Plus til minus. Minus til plus. Den matematiske logik gør det muligt for det videnskabelige menneske at holde den mentale balance på trods af sammenbruddets umiskendelige realitet. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, kunne den herskende samfundsideologi formuleres.

Antallets af færdselsulykker betinger bl.a. aktiviteten i redningstjenesten, sygehuse etc. og skaber derved økonomisk vækst. Det herskende vækstbegreb er altså altfavnende og uhyre taknemmeligt at bruge i snakken omkring altings mening og altings mål. Men selv det meget rummelige og dynamiske vækstbegreb kræver et minimum af stabilitet. Et minimum af balance mellem sammenbrud og opbygning.

Selv i forbindelse med den mest optimistiske udlægning af det herskende økonomiske vækstbegreb vil en underminering af de grundlæggende naturkredsløb have katastrofale konsekvenser for enhver tale om positiv udvikling. Hvis det skulle lykkes for homo sapiens for alvor at ødelægge planetens vitale balancer udi klima og miljø, så vil enhver tale om vækst i en progressiv og konstruktiv forståelse være absurd. Sagt lidt mere firkantet: Det meget snævre økonomiske vækstbegreb, vi bygger vores kultur på nu til dags, truer med at undergrave sig selv inden for ganske få årtier. Og som borger i Odder Kommune kan jeg vælge at definere lokalområdets forfatning i forhold til vækstens velsignelser på to måder; enten er kommunen endegyldigt stået af væksttoget og sejler på bedste beskub for vilkårlige kastevinde, eller så klamrer vi os til udviklingen med det yderste af neglene!

Det tiltagende sammenbrud i vejnettets asfaltbelægning taler i sit tydelige sprog for det sidste scenarie!