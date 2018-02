Nu har jeg i to år hørt Socialdemokratiet tale om behovet for en ny og strammere kurs mod indvandrere. I sidste uge kom der endda et forslag om at trække kvinder i Vollsmose i deres kontanthjælp, hvis ikke de vil lære dansk. Dette hænger godt sammen med den udlændingepolitik, S annoncerede i starten af februar, hvor man argumenterer for bedre integration og flere krav til udlændinge og nydanskere.

Jeg kan nemlig ikke lade være med at se de mange udtalelser fra Socialdemokratiet som intet andet end varm luft. Jeg kan nemlig ikke lade være med at se de mange udtalelser fra Socialdemokratiet som intet andet end varm luft.

Jeg er bare nødt til at spørge – hvor er handlingen? DF har i årtier presset på for en bedre integration, større konsekvenser, når man ikke vil integreres, og et øget fokus på en stram og effektiv udlændingepolitik uden at få støtte fra S. Nu er man begyndt at lægge stemmer til symbolpolitik på Christiansborg, men de vigtige beslutninger, som skal tages ude i kommunerne, lader vente på sig. Hvornår kommer der reelle forslag fra S kommunalt? Vil S lægge stemmer til DF’s og andres forslag?

Mange steder har Socialdemokratiet de afgørende mandater til at få den udlændingepolitik, de selv er begyndt at tale højt om, igennem, men de vælger ikke at gøre noget. I Aarhus Kommune er det de samme floskler, der gentages om Gellerup, tiltag, der er mere af den samme politik, man har ført de seneste 25 år, og som kun har gjort det værre. Da Nicolai Wammen i januar stod og krævede handling fra regeringen mod parallelsamfundene, kan man ikke undgå at tænke på, hvor lidt handling han selv stod bag, da han var socialdemokratisk borgmester.

S vil sprede indvandrere: »Vi vil være sikre på, at vi ikke kommer i mindretal i vores eget samfund« Nedrivninger, nybyggerier og stram kontrol med tildeling af almene boliger skal ændre dramatisk på beboersammensætningen i landets ghettoer, foreslår Socialdemokratiet.

Jeg er spændt på at se, hvad S vil gøre, når DF begynder at stille forslag om strengere krav til integration i byrådssalen, herunder modkrav til kontanthjælpen – vil man stå ved sit landspartis holdning og skabe forandring, eller vil man blot fortsætte med at modarbejde, at vi får en fungerende integrations- og udlændingepolitik?

Jeg tror desværre det sidste. Jeg kan nemlig ikke lade være med at se de mange udtalelser fra Socialdemokratiet som intet andet end varm luft. Om et års tid er der folketingsvalg, og i mine øjne er Socialdemokratiets snak om en strammere udlændingepolitik et skuespil med det ene formål at skaffe sig stemmer fra DF’s vælgerbase. Stemmer, der vil blive brugt til at lave en blød udlændingepolitik i en S-SF-R-Å-Ø-koalition, så snart de sidste stemmer er talt sammen.