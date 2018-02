Debat: Tag mod vest

Der kan være flere grunde til udtyndning af hovedstaden end balance mellem den og provinsen. Trafikken sander til i hovedstaden, så der spildes millioner af timer i trafikkøer. Boligpriserne stiger for hurtigt osv.

Det forlyder, at DLG flytter til Trekantområdet, væk fra Axelborg, landbrugets højborg. Det kan måske inspirere andre hovedsæder til at flytte mod vest, f.eks. forsikringsselskaber og banker.

Jeg har selv to gange flyttet fra Jylland til København og tilbage, i sidste omgang med familie. Det var uden særlige begunstigelser og ikke uden problemer for familien, men det er nu skønt at kunne bo på landet med masser af plads og frisk luft omkring sig. Og at træffe så mange rare mennesker og let indgå i et stort fællesskab.