Debat: Bor der mennesker nord for Aarhus?

Ja det skulle man næsten ikke tro, når man følger debatten om timedrift mellem storbyerne, for alt drejer sig om Aarhus.

Aarhus-Aalborg kunne let klares på 50 minutter med en ny banegård uden for Aarhus C.

Aarhus er ikke verdens centrum og bliver det bestemt heller ikke ved stædigt at holde fast i en sækbanegård, som i bedste fald gavner en lille del af byen. Aarhus er ikke verdens centrum og bliver det bestemt heller ikke ved stædigt at holde fast i en sækbanegård, som i bedste fald gavner en lille del af byen.

Prisen for Odense-Aarhus C på en time er bl.a. nedlæggelse af Skanderborg, ødelæggelse af Solbjerg, Aarhus C med stor ombygning af banegård og i al fremtid unødig trafik til og fra banegård af personer, der på trods af besværlighed med både trafik og parkering, alligevel vælger togtransport.

Aarhus er ikke verdens centrum og bliver det bestemt heller ikke ved stædigt at holde fast i en sækbanegård, som i bedste fald gavner en lille del af byen.

Udgifterne ved stædigt at holde på timedrift mellem Odense og Aarhus C er helt ude af proportioner med indtægterne!