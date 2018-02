Glæde over True Skov: Bør beskytte 500.000 træer

Foreningen Træer og Landskab er glad for Aarhus Kommunes planer om at bringe et større område af True Skov i spil som et udflugtsmål med mulighed for masser af friluftsliv og aktiviteter. Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden har indtil videre afsat 600.000 kr. til en nærmere undersøgelse og et idékatalog med planer for True Skov. I Træer og Landskab ser vi positivt på samarbejdet og er klar til at bidrage med forslag og idéer til projektet.

Det vil være oplagt, at Aarhus Kommune omfavner Naturstyrelsens livstræprojekt, hvor der udpeges og markeres 500.000 livstræer, der skal beskyttes og blive gamle. Livstræer bidrager til et rigt plante- og dyreliv, herunder svamper, larver, insekter og fugle.

Det vil også være en god idé at indtænke formidling om Danmarks skove. Et af de tiltag, som Træer og Landskab vil foreslå, er, at der i True Skov etableres en sti, der illustrerer tidsforløbet fra Jægerstenalderen og frem til vor tid. På ruten vil der være opdeling af de enkelte tidsaldre med en beskrivelse af, hvor meget skov der var i Danmark i den pågældende periode, og hvilket dyreliv der fandtes. En sådan rute vil være et fantastisk undervisningsværktøj til såvel børn som voksne.

I Træer og Landskab glæder vi os til at være en aktiv medspiller, der kan bidrage med nye vinkler til, hvad True Skov kan bruges til.