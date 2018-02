Debat: Timemodellen harmonerer ikke med trenden i tiden

Kære (Bane)Danmark

Først og fremmest skal jeg anføre, at vi i lodsejerforeningen på ingen måde kan tilslutte os timemodellen, uanset hvilken linjeføring der anvendes, idet vi finder togtransport over så relativt korte afstande ufleksibel og forældet. Det må da også konstateres, at passagertallet er vigende for togtrafikken på strækningen, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt at investere i denne transportform.

Vi ser øget bil- og bustransport i stedet, ikke mindst pga. prisen, men også pga. manglende pålidelighed og fleksibilitet. Vi er derfor stærkt skeptiske over for beregningen om øget passagerantal fra 4,5 mio. til 9 mio. Denne beregning kan tænkes mere udført for at få budgettet til at hænge sammen.

Den fysiske afkobling af Vejle, ingen stop i Horsens samt afkoblingen af Skanderborg (der resulterer i afkobling af Ry, Silkeborg, Herning, Skjern samt opland) borger heller ikke for flere passagerer. I dag samles oplandspassagererne i de byer for at tage toget til f.eks. København. Aarhus fravælges pga. manglende parkeringsmuligheder.

Til det offentlige høringsmøde i Solbjerg blev det fremført af rådmand Bünyamin Simsek, at der er mangel på parkeringspladser i Aarhus, og politikken er at få flere biler ud af byen. Dette betyder, at der ikke bliver etableret flere parkeringspladser i forbindelse med Aarhus H. En parkeringsplads i Aarhus regnes heller ikke som et anvendeligt alternativ pga. prisen.

En eventuel udflytning af Aarhus H er ifølge borgmesteren i Aarhus ikke til diskussion (det kan undre, at han har opsættende indflydelse på dette, som vel er et statsanliggende?).

Vi må konstatere, at timemodellen er et projekt udelukkende til fordel for Aarhus, Odense samt København. Det kan tænkes, at idéen er fostret i de tre store byer?

Idéen om timedrift harmonerer i øvrigt slet ikke med den politiske trend i tiden, hvor fokus mere er på decentralisering samt sammenbinding af hele landet og ikke kun på de store byer.

Hertil kommer de store omkostninger for natur, miljø og anden infrastruktur ved at etablere et langt og opdelende sår i landskabet.