Debat: Vores massive svigt af ældre medborgere

Min svigermor deler skæbne med utallige andre ældre og svage medborgere.

Aviserne svømmer over med daglige historier om ældre mennesker, der bliver frastjålet penge, kreditkort, smykker og andet af værdi gennem de mest nedrige og usle tricktyverier på gader og i deres egne hjem.

Det er utåleligt og uacceptabelt i et civiliseret samfund, og man skulle tro, at samfundet ville se med stor alvor på disse mange sager og gøre alt for at stoppe dette uvæsen. Men nej, samfundet reagerer med et skuldertræk og overlader de ældre til sig selv i udstrakt ligegyldighed. Her er min svigermors historie, der bare er én ud af de utallige.

For nogle måneder siden blev hun udsat for et nedrigt tricktyveri i sit eget hjem og fik stjålet sine uvurderlige smykker og arvestykker fra sin mor.

Politiet råder i aviserne de ældre til at være påpasselige med, hvem de lukker ind og også være påpasselige, når de handler. Det er fuldstændigt ubrugelige råd for ældre, der er fysisk svage, og som måske ovenikøbet er afhængige af hjemmehjælp.

Min svigermor er 81 år og stærkt svækket af Parkinsons syge og behøver derfor hjemmehjælp i lejligheden på anden sal. Hjemmeplejen formår ikke altid selv at låse sig ind i opgangsdøren og i lejligheden, som de ellers skal, men ringer op i lejligheden for at få lukket op.

Således også den dag, det var tricktyve, der ringede fra opgangen. Da min svigermor åbnede hoveddøren, blev hun mødt af en dame, der på gebrokkent dansk udgav sig for at være hjemmehjælper, der skulle kontrollere ryggen. Min svigermor er lille, svækket og taler med svag stemme på grund af sygdommen og spurgte nærmere til, hvad det nu var for noget, men blev blot puffet ud på badeværelset, hvor hun blev placeret på en skammel, og døren blev lukket. Her blev hun afført sin trøje, mens damen talte i mobiltelefon på et fremmed sprog. Efter nogle minutter forlod damen min svigermor på badeværelset og gik fra lejligheden. Senere opdagede min svigermor, at hendes skab i soveværelset var gennemrodet, og at hendes smykkeskrin var væk.

Tyveriet blev anmeldt til politiet, der end ikke orkede at besøge min svigermor. Jeg kontaktede senere politiet for at høre til sagen og fik oplyst, at den er henlagt. Dette til trods for, at der i perioden var mange lignende tyverier i Tårnby, hvor hun bor.

Politiet råder – både i denne sag og andre sager – i aviserne de ældre til at være påpasselige med, hvem de lukker ind, og også være påpasselige, når de handler. Det er fuldstændigt ubrugelige råd for ældre, der er fysisk svage, og som måske ovenikøbet er afhængige af hjemmehjælp, hvor der kommer forskellige personer.

Hjemmeplejen har i øvrigt fortsat svært ved selv at låse sig ind hver gang. Forsikringsselskabet udbetalte kun en symbolsk erstatning, da der var tale om et tricktyveri, hvor min svigermor ikke havde gjort anskrig. Men dette var fysisk umuligt for hende, hvilket formentlig også gælder andre lignende sager.

Således fralægger vi os som samfund ansvaret fuldstændigt. Og imens har tricktyvene kronede dage med at bestjæle vore ældre medborgere.

Hvad siger politikerne?