Debat: Nedrivning løser ikke parallelsamfund

I JP Aarhus 12/2 kunne man læse et noget skævt indlæg om nøglen til et Aarhus i balance af Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, og Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Rådmændene fra SF og Socialdemokratiet forsimpler regeringens kommende udspil mod parallelsamfund til udelukkende at handle om nedrivning af bygninger.

Hverken Würtz eller Medom kender indholdet i det kommende parallelsamfundsudspil af den simple grund, at udspillet endnu ikke er offentliggjort, så indlægget bygger på rent gætteri.

Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om Medom og Würtz overhovedet har set statsministerens nytårstale, eller om de i det hele taget har fulgt debatten om de udsatte boligområder, når de kan stille det så karikeret op, som de gør i mandagens indlæg.

Da Venstres politik er fremstillet forsimplet – grænsende til misforstået – ser jeg mig nødsaget til at svare på Medom og Würtz’ fortegnede indlæg om regeringens kommende udspil.

Nedrivning står ikke alene

Det er korrekt, at Venstre mener, at der kan være behov for at rive bygninger ned i nogle boligområder. Nedrivning har vist sig at være et effektivt redskab i visse områder, hvis det sker sammen med en række andre tiltag. Et af de områder, hvor vi har gode erfaringer med den løsning, er Gellerupparken i Aarhus Vest.

Årtiers fejlslagen udlændingepolitik anført af SF og Socialdemokratiet har desværre betydet, at vi ikke har fået løst de problemer, vi ser i de udsatte boligområder. Det gælder særligt i de større byer i Danmark ledet af socialdemokratiske borgmestre.

Derfor ærgrer det mig, at rådmændene fra SF og S skøjter så let hen over regeringens kommende udspil om en så vigtig problemstilling. Vi kan ikke lade stå til længere, som tidligere socialdemokratiske borgmestre har gjort. Der skal handles. Og derfor lagde statsministeren i sin nytårstale op til bl.a. nedrivning. Men det skal naturligvis kombineres med en række andre tiltag. Og vigtigst af alt: Der er ikke en universal opskrift på at få løst problemerne i de udsatte boligområder. Områderne er ikke ens, og det er løsningerne heller ikke.

Forældres ansvar

Udover de fysiske rammer fremhævede statsministeren, at man skal have fat i børnene i tide, og at man skal stille forældrene til ansvar. I Venstre mener vi, at det er to meget vigtige pointer, hvis man ønsker at hjælpe de unge til at bryde den negative sociale arv. Vi skal tage løsninger i brug, der understøtter, at de børn, der vokser op i de udsatte boligområder, kan bryde den negative sociale arv. Og vi skal sætte ind langt tidligere, end man hidtil har gjort.

Desværre ser vi, at alt for mange borgere i de udsatte boligområder er afhængige af offentlige ydelser. Faktisk i en sådan grad, at vi i 2016 brugte 2,5 mia. kr. på offentlig forsørgelse i de udsatte områder. Penge, man ville kunne bruge på andre ting – f.eks. vores nære velfærd. Og vi ved, at kontanthjælpen går i arv.

To tredjedele af de nuværende kontanthjælpsmodtagere har mindst én forælder, som tidligere har været på kontanthjælp. Så hvis de to rådmænd virkelig vil bryde den negative sociale arv, vil jeg opfordre dem til at støtte op om regeringens initiativer som kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen. Det er tiltag, som netop er med til at sikre, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Flere midler til politiet

Et andet stort problem i de udsatte boligområder er den øgede grad af kriminalitet. For at nedbringe kriminalitet, gøre området mere trygt og bevare ro og orden har vi tilført politiet flere midler, lavet flere tiltag mod bandekriminaliteten og fremlagt et udspil mod ungdomskriminalitet. Vi skal have stoppet kriminaliteten og dæmmet op for bandernes fødekæder, så færre unge ender i kriminalitet.

I løbet af kort tid kommer regeringen med et udspil mod parallelsamfund, som vil indeholde konkrete forslag til, hvordan vi får løst problemerne i de udsatte boligområder. Vi har brug for mere præcise og effektive redskaber, som sætter ind med målrettede løsninger til de helt specifikke problemstillinger. Og jeg kan love, at der vil være langt flere konkrete redskaber i regeringens udspil end et par nedrivninger hist og her.