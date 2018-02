Debat: Friheden er etisk begrundet

Frihed er for mange et udhulet begreb, der refererer til en kamp fra fordums tid mod den repressive statsmagt eller de kvælende sociale bånd, som individet blev pålagt i den førmoderne kultur. Men selv om den undertrykkende statsmagt og formalismen for længst er sygnet hen, bør mageligheden ikke have forrang over den evige kamp for friheden.

Friheden er samfundets ædelsten, der bør passes og plejes ved fortløbende indsats. Kampen for frihed må ikke stoppe ved overgangen fra autokrati til demokrati; den bør fortsætte gennem en varig indsats, som bliver videreført fra generation til generation.

Et frit samfund er ikke alene favorabelt ud fra utilitaristiske betragtninger om økonomisk effektivitet. Friheden er værdifuld i sin natur og bør således ikke begrundes konsekventialistisk, men etisk.

Den vigtigste egenskab, som kan tillægges friheden, består deri, at det kun er i et samfund med individuel selvbestemmelsesret, at moral kan eksistere.

Erfaringen fra totalitære samfund viser ganske entydigt, at når individet er underlagt kollektivets eller tyrannens velbefindende, fratages individet dets selvstændige valg og enhver disposition, der måtte udgå deraf. Og hvis ikke individet har fuldkommen frihed til at foretage valg og fravalg, kan man da overhovedet tale om moralske handlinger?

Når staten konstant udvider sine ansvarsområder med indgriben i borgernes liv, er spørgsmålet, hvornår nok er nok. Når staten konstant udvider sine ansvarsområder med indgriben i borgernes liv, er spørgsmålet, hvornår nok er nok.

Nazityskland og andre totalitære styrer tjener som et historisk forvarsel om, hvad der sker, når moral og selvstændig refleksion forsvinder, fordi selvbestemmelsesret og individualitet opløses i kollektivismens refræn om uniformitet.

Den individuelle frihed var i Nazityskland erstattet med visionen om et alment gode, for hvilket den individuelle selvbestemmelsesret måtte vige. Herved opløstes ikke alene selvbestemmelsesretten, men al moral i samfundet, fordi ingen handling kunne henføres til individet, men til kollektivitet.

I retrospekt ligger der derfor et klart påbud til nutidens generation og kommende generationer om at lære af den samme fejl, som gentages, når totalitarismen fortrænger frihedens levevilkår. Friheden må ikke tages for givet, og den utrættelige kamp for frihed varer evigt. Selv om Danmark unægteligt er en velfungerende retsstat, er det bekymrende, at store dele af befolkningen nærer en blind tillid til staten. Når staten konstant udvider sine ansvarsområder med indgriben i borgernes liv, er spørgsmålet, hvornår nok er nok. Et eksempel er boligens (u)krænkelighed, som til stadighed negligeres under påskud af ”nødvendige indgreb”.

Indbildt sikkerhed

I perioden 2003-2016 er antallet af lovhjemler til husundersøgelser og tvangsindgreb imidlertid øget fra 185 til 271. Hvor mange hjemler skal vi op på, før vi er ”sikre”? Et andet eksempel er de vidtgående beføjelser, som i disse år gives til myndigheder i forbindelse med terrorsikring.

Et kendt citat fra den amerikanske politiker Benjamin Franklin tilsiger, at dem, som ofrer friheden for sikkerheden, fortjener ingen af delene. Og det er præcis, hvad der er på spil her. Friheden ofres til fordel for en indbildt sikkerhed.

For uanset hvor mange borgerrettigheder vi afgiver til moderstaten, vil eksterne trusler som terrorisme og anden form for kriminalitet aldrig forsvinde. Naturligvis skal vi beskytte os mod eksterne trusler, men forestillingen om, at jo flere rettigheder vi afhænder, jo sikrere er vi, er direkte naiv.

Læseren behøver ikke skue længere end til Ungarn og Polen, hvor autoritarismen vokser frem på bekostning af friheden og retsstatslige principper. Disse lande vidner om, at demokratiets degenerationsproces hurtigt får ben at gå på, så snart borgerne slækker på deres rettigheder.

Vi bør derfor insistere på, at friheden er værdifuld i sin natur, og uanset hvad den mest manipulerende demagog lover, må vi aldrig give kald på vores rettigheder, da disse er essentielle for demokratiet.