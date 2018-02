En stor og god nyhed for nylig handlede om, at det danske sundhedsvæsen gennem de seneste år har forbedret kræftbehandlingen, så Danmark nu næsten ligger på linje med de allerbedste, når det gælder behandling af kræft. Som kræftpatient gennem nogle måneder, ramt af to uafhængige kræftdiagnoser på samme tid – og nu rask – kan jeg kun bekræfte dette. Jeg er imponeret og dybt taknemmelig.

En tidlig opsporing er vigtig for prognosen for helbredelse, og jeg er en af de kvinder, der fik opdaget brystkræft ved den rutinemæssige mammografi, som alle kvinder i en vis aldersgruppe tilbydes i Danmark. Kræften blev opdaget så tidligt, at den ikke havde spredt sig, og jeg blev hurtigt opereret ambulant en formiddag på brystkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Samme aften kunne jeg sidde hjemme med min familie og spise pizza og drikke rødvin.

Dertil viste det sig, at jeg tilhører en lille gruppe, der undgår kemobehandling. Så jeg kan nøjes med strålebehandling, antihormonel behandling samt en behandling med et præparat, som ifølge nyere forskning reducerer risikoen for tilbagefald.

Jeg har følt mig behandlet med værdighed som menneske og ikke kun som en diagnose.

De røntgenbilleder, der blev taget af hjerte og lunger inden operationen, viste desværre en skygge på højre lunge, hvilket straks placerede mig i kræftpakke 2.

Der var tale om en lille, ikkeaggressiv kræftknude, der kunne opereres ud. Så godt halvanden måned efter brystkræftoperationen fik jeg ved en kikkertoperation fjernet øverste lungelap i højre lunge.

Ingen efterbehandling, men efterfølgende rutinetjek livslangt. Allerede to dage efter operationen kunne jeg udskrives. Forpustet pga. den opererede lunge, men klar til genoptræning.

I dag er der gået næsten to måneder efter operationen af lungen, og jeg har allerede været tilbage på mit arbejde på deltid i to uger.

Her kunne min historie slutte med en stor tak til forskning og lægernes kunnen. Men selv om det i bund og grund selvfølgelig må være det allervigtigste, at patienterne bliver gjort raske, er der for mig også grund til at være dybt taknemmelig for hele den måde, jeg blev behandlet på.

At få kræft, endda to slags kræft, er for alle en skelsættende begivenhed og en barsk oplevelse. Og alligevel har næsten alle de læger, sygeplejersker, radiologer, portører og fysioterapeuter, jeg har mødt, været medvirkende til, at jeg har kunnet bevare humøret og gnisten og følt mig behandlet med værdighed som menneske og ikke kun som en diagnose.

Jeg har været i kontakt med ni afdelinger på tre forskellige sygehuse under Aarhus Universitetshospital. Mange glimt gemmer jeg som gode minder fra en ellers svær tid:

Da den allerførste scanning og biopsi viste tydelige tegn på brystkræft, tog sygeplejersken mig i armen og sagde:

»Dig skal vi bare se at få gjort rask.«

At ordet rask med det samme blev forbundet med min sandsynlige brystkræftdiagnose, blev skelsættende for min tilgang til resten af forløbet.

Den kvindelige overlæge på brystkirurgisk, min kontaktlæge, der som den første skulle fortælle mig, at jeg havde kræft, gjorde det på en måde, så jeg kunne gå derfra med mere håb end frygt.

Det var også hende, der slog knuder på sin kalender og sin egen arbejdstid, så hun kunne få en uheldig reoperation af brystet passet ind i de undersøgelser, der stod på i den anden kræftpakke.

Og det var hende, der hentede mig til reoperation og lagde armen om min skulder, mens vi gik ned mod operationsstuen. Det betød mere, end hun anede, tror jeg.

Hun lagde armen om min skulder, mens vi gik ned mod operationsstuen. Det betød mere, end hun anede, tror jeg.

Der var hele lungecancerambulatoriet, der emmede af omsorg. Min kontaktsygeplejerske var et unikum, i stand til at holde mit humør oppe og min angst nede. Hun kunne heppe som ingen anden, når jeg skulle puste i en lungefunktionstest.

Hun fandt en seng til mig, da jeg sad og hang lidt efter en lungebiopsi dagen efter en operation i brystet. Hun skaffede mad, kaffe og dameblade og var altid omsorgsfuld, empatisk og humørfyldt. Hun indgød mod og håb med sin måde at være på.

Der var operationssygeplejersken på dagkirurgisk, der underholdt mig, mens narkoselægen bøvlede lidt med en besværlig åre. Jeg fortalte om mit lille barnebarn, og da jeg endelig var gjort klar til bedøvelse, aede hun mig på kinden og sagde:

»Lig nu og tænk på lille Conrad, mens du falder i søvn, for så drømmer du nok dejligt.«

Der var overlægen på den lungekirurgiske afdeling, der kom ind på operationsstuen, inden jeg var lagt i narkose. Da vi havde overstået alle de formelle spørgsmål, kiggede han på mig og sagde:

»Jeg ved godt, at det her er første gang for dig. Men jeg har gjort det rigtig mange gange før, så jeg skal nok passe godt på dig.«

Og der var hele den lungekirurgiske afdeling, der havde et rigtig rart miljø. Her følte man sig ikke blot som patient eller diagnose, men også som det menneske, man var, inden man blev indlagt.

Det var også på den lungekirurgiske afdeling, at jeg traf en fantastisk fysioterapeut, der sørgede for, at genoptræningen kunne gå i gang allerede på opvågningsstuen og fortsætte på afdelingen. Og som sørgede for, at jeg kom i genoptræning hos min kommune efterfølgende.

Der var overlægen på mave-, tarm- og leverafdelingen, som jeg mødte, efter at alle operationer var overstået. Jeg var mildt sagt lidt overvældet af at skulle ind på endnu en afdeling, men det blev besluttet, at det er her, mine kommende rutinetjek skal foregå, da man her har erfaringen med den specielle kræftform.

Her blev jeg overrasket over at møde et menneske, der havde styr på alt, hvad der hidtil var foregået i begge kræftpakker. Som spurgte mig om, hvordan jeg havde det både fysisk og psykisk, og var vældig informativ om, hvordan jeg vil blive tjekket fremover. Og som afsluttede med at sige:

»Du er altid velkommen til at ringe, hvis der er det mindste, du er i tvivl om. Så tager vi en snak om det.«

Og endelig var der alle sygeplejerskerne på kræftafdelingens strålecenter. 15 dages strålebehandling fordelt på tre uger viste sig at være en effektiv, men alligevel menneskelig behandling. At flaget var sat op på ”min” accelerator, da jeg nåede sidste strålebehandling, fortæller lidt om den gode stemning, som de formåede at skabe.

Også informationsniveauet var konstant højt og godt. Ikke en eneste behandling eller undersøgelse har jeg skullet til, uden at jeg har fået informationsmateriale. Ikke en eneste operation eller større behandling har jeg skullet til uden en forsamtale, der forklarede forløbet. Ikke en eneste gang har jeg følt mig dårligt informeret eller været i tvivl om, hvad der skulle ske.

Så af hjertet tak til alle jer, der har gjort mig rask og har hjulpet mig med at bevare humør og værdighed. Tak for en superprofessionel, dygtig, menneskelig og omsorgsfuld behandling. Det kunne nærmest ikke have været gjort bedre.