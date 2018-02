Debat: P-vagt drev borgerjagt

Torsdag d. 04.01 skulle jeg hjælpe et barnebarn med at flytte en kommode, et tv samt en seng til en ny lejlighed i Godthåbsgade i Aarhus.

I Godthåbsgade må man parkere i begge sider, men da vi havde en flyttetrailer efterspændt, valgte jeg for at lette trafikken at parkere med den ene side på fortovet.

På den måde gjorde jeg plads til, at lastvogne kunne komme forbi og hen til Brugsens lager. Vi holdt der i tyve min. og fik en parkeringsafgift på 510 kr.

Overfor p-vagten påpegede jeg, at da traileren er ca. 40 cm bredere end bilen, ville det være vanskeligt (evt. umuligt) for store biler at passere, hvis jeg ikke havde holdt oppe på fortovet.

P-vagtens kommentar var da, at det jo ikke var mit problem, men at jeg ved at holde helt nede på vejen ville have parkeret på lovlig vis.

Det eneste lyspunkt i denne sag er, at p-vagten den dag fik nemmere ved at nå det budget, som han er pålagt at skulle inddrive.

Så pyt med sund fornuft.