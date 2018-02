Debat: Magtarkitektur – arkitekturens magt

Med ordet ”magtarkitektur” ramte Niels Hannestad plet i sit debatindlæg i JP Aarhus 8/2 2018. Det er nemlig det, f.eks. Navitas- og Bestseller-bygningerne er: magtsymboler. »Her ligger jeg som udtryk for magt til at frarøve jer det smukke udsyn over bugten og havnen,« synes de at sige.

De mange læserbreve i JP viser, at det næppe er folkets magt, der demonstreres i den ”fortætning” af vores by, som sker i disse år. Hvis magt er det så? Kapitalens eller de lokale magthaveres? Eller måske et kompliceret samspil mellem disse aktører?

Andre steder i vores by sker der nødvendig og skånsom byfornyelse. Men de åndsløse betonkolosser, der skyder op midt i byens centrum, er ved helt at ødelægge det særpræg, som afspejler vor bys hundredårige historie. Højhuse kan turister se i mange andre europæiske storbyer. Hvis vi gerne vil have mange gæster i byen, er det særpræget, vi skal satse på at bevare.