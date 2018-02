Nok er nok: Der er noget helt galt

Som bruger af Aleris hjemmepleje er jeg ked af, at de stopper 1/4 i Aarhus Kommune. Begrundelsen er, at de mener, at de ikke kan levere en tilfredsstillende kvalitet til deres hjemmeplejekunder for det beløb, som Aarhus Kommune vil give for ydelsen. To andre hjemmeplejefirmaer er tidligere gået konkurs af samme årsag.

Jeg har prøvet ad to omgange at modtage hjemmepleje fra kommunens egen hjemmepleje, og hver gang har jeg følt mig dårligt behandlet. Jeg har prøvet ad to omgange at modtage hjemmepleje fra kommunens egen hjemmepleje, og hver gang har jeg følt mig dårligt behandlet.

Man forstår derfor godt, at andre private firmaer ikke tør give tilbud på hjemmeplejen i Aarhus Kommune. Det burde få politikerne til at indse, at der er noget helt galt med de økonomiske budgetter.

Som bruger af Aarhus Kommunes hjemmepleje kan jeg kun bekræfte, at den manglende økonomiske prioritering betyder, at kvaliteten er dårlig. Jeg har prøvet ad to omgange at modtage hjemmepleje fra kommunens egen hjemmepleje, og hver gang har jeg følt mig dårligt behandlet.

Som handicappet ældre er man afhængig af hjælp til de fleste ting. Det er af stor betydning, at denne hjælp er stabil, og at man altid kan stole på, at plejepersonalet altid møder op og på faste, aftalte tidspunkter. I værste tilfælde kan det have fatale konsekvenser.

En nær bekendt døde i januar og tilbragte sin sidste tid i hjemmet efter et længere hospitalsophold. Aftalen var, at plejen skulle komme kl. 24, 02 og 06. Kl. 06 kom plejen, døren var ikke låst. På gulvet lå min bekendte på gulvet og var død. Hende, der kom kl. 24.00, indrømmede, at hun måske havde glemt at låse døren. Hende, der skulle være kommet kl. 02.00, havde ikke været der.

Så hvor længe hun havde ligget der, vides ikke. Jeg håber, at der er nogle andre, der vil komme frem og fortælle om deres oplevelser med svigt fra kommunen. Kommunen skal ikke forvente, at personalet fra Aleris kommer tilbage til kommunen. Min aftenvagt vil hellere vaske trapper de sidste år, inden hun skal pensioneres, da hun ikke tør tage ansvaret for plejen. Og de af mine plejere, jeg har talt med, vil heller ikke tilbage til kommunen. Hvad gør vi så 4/1?

Hvad bruger kommunen pengene til? Er det til at dække budgetunderskuddet på Aarhus Letbane?

Kan vi regne med, at de penge, som regeringen har afsat til ældreplejen, rent faktisk bliver anvendt til formålet?